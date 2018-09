Valérie (6) je pohřešovaná rok, soud potvrdil babičce vazbu

Právo zároveň potvrdilo, že v tomto případě byly splněny všechny tři zákonné důvody vazby, tedy že by mohla uprchnout, ovlivňovat svědky, případně pokračovat v trestné činnosti. Obvodní soud tak potvrdil předchozí rozhodnutí.

Dívku hledají od srpna

Šestiletá Valerie bydlela na Žižkově ještě se třemi svými sourozenci v péči 60leté ženy, která byla soudem uznaná za jejich poručnici. Bydliště ovšem měla hlášené v Praze 8. Že už o ní nebylo rok vidu ani slechu, nahlásil policii její příbuzný v polovině srpna.

Policisté proto předběžně zadrželi její babičku (60), která je v celém případu momentálně hlavní podezřelou. Zastihli ji před odjezdem do zahraničí.„Byla připravena odjet, ale útěkem bych to nenazval. Byla to plánovaná cesta, dovolená,“ popsal pro server iRozhlas.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Tou dobou údajně ani nevěděla, že po její vnučce pátrá policie. Protože však nedokázala hodnověrně vysvětlit, kde se její vnučka nalézá, policisté ji předběžně zadrželi, soud ji následně poslal do vazby.

Neviděli jste dívku někde?

Policie nadále žádá veřejnost o pomoc s pátráním. Není totiž vyloučeno, že dívka se mohla stát obětí trestného činu. Proto případ řeší pražská „mordparta“, která má v dikci především objasňování vražd. Policisté však nadále pracují s verzí, že dívka je někde, neznámo kde, ale naživu.

Školačka (11) napsala babičce, a domů už nepřišla: Upozornil na ni muž, který ji poznal

„Žádáme, aby se nám ozvali lidé, kteří mají o Valerii jakékoliv informace,“ sdělil policejní mluvčí Daněk. „Může se jednat o informace, které by pomohly zmapovat její život nebo život její babičky. Například, kam chodily na hřiště, nakupovat, ke komu chodily na návštěvy, s kým se stýkaly, jestli vyhledávaly kontakt ve své komunitě a podobně,“ doplnil. „Po medializaci případu jsme obdrželi pouze jeden poznatek, který kriminalisté prověřují. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by přispěl k vypátrání hledané dívky,“ dodal Daněk.