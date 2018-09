Chladnokrevná vražda novináře (†35): Střelili ho do břicha. Psal o korupci v Mexiku

Dva muži Gómeze střelili do břicha, uvedl deník El Heraldo de Chiapas, pro který reportér pracoval. Novinář byl ihned převezen do nemocnice, tam ale zraněním podlehl. Pachatelé z místa činu utekli. Jak deník uvedl, Gómez pro něj pracoval téměř deset let a pokrýval velké množství témat v celém regionu. Údajně poslední dobou dostával výhrůžky smrtí kvůli svým článkům o korupci.

V chudém mexickém státě došlo na začátku roku 1994 k ozbrojenému povstání, při kterém zástupci povstalecké Zapatovy armády pro národní osvobození (EZLN) ovládli několik měst. I nyní jsou v oblasti časté násilnosti a konflikty.

Vražda na objednávku stála 6 milionů: Miliardářku popravili brokovnicí

List El Heraldo de Chiapas ve svém prohlášení vyzval úřady, aby „důkladně vyšetřily, kdo je za útok zodpovědný“. Úřad místního prokurátora vydal v pátek večer prohlášení, ve kterém vraždu odsoudil, žádné detaily o případu ale nezveřejnil.

V loňském roce bylo v Mexiku zabito 11 novinářů, stejně jako v roce předchozím. Ve většině případů se pachatele těchto činů nedaří dopadnout, tvrdí místní lidskoprávní aktivisté.