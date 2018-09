Děti se z Mořského koníka vrátily se salmonelou, úplavicí a impetigem. Hlavní vedoucí promluvil

S impetigem se z druhého turnusu vrátilo asi 30 % dětí. V turnusu jich přitom bylo kolem 300. Že jde o závažnou epidemii, přiznal v rozhovoru s FTV Prima i hlavní vedoucí Aleš Urban. Ten jde dle svých slov rád, že se o případu dozvěděla veřejnost. Zájezdy v rámci Mořského koníka pořádá pro pojišťovnu VZP cestovní kancelář Kovotour Plus.

„Stoprocentně. Alarmující byl stav druhého turnusu tak, jak jste to vysílali. Já s tím samozřejmě souhlasím. Já nic nezlehčuji. Já jsem byl v pozici hlavního vedoucího a já jsem se staral o to, abych ty děti udržel prostě primárně v tom zdraví a samozřejmě v jakési kondici,“ řekl upřímně Urban. Děti unikají očkování proti spalničkám vymyšlenými problémy, míní epidemiolog

Bolestivým impetigem se nakazilo dokonce dítě hlavního vedoucího a někteří instruktoři. Nakaženy jím ale byly i děti ze čtvrtého turnusu. Podle lékařky může být zdrojem i mořská voda. Na čtvrtém turnusu se navíc objevila i epidemie průjmu, kterou mělo až 70 % dětí.

„My jsme byli pro předčasné ukončení turnusu,“ dodal Urban. K tomu však nedošlo, byly jen zpřísněny hygienické podmínky. „Co se týká z pohledu hotelu, neshledal jsem nějaké pochybení. Zkuste pátrat dál,“ uzavřel vedoucí. Kovotour Plus, která zájezdy pro VZP dělá, se k celé záležitosti vyjádřila následovně.