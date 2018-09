Elektrikář (†24) se měl ženit: Zabila ho superbouře

Vítr o rychlosti až sto šedesát čtyři kilometrů za hodinu pustoší Skotsko, Severní Irsko a Irsko. Vyvrací stromy, trhá střechy a bere životy. Už druhý člověk zemřel kvůli bouři, která potrvá minimálně do konce týdne. Čtyřiadvacetiletý Matthew Campbell a jeho kolega pracovali u vodního čerpadla, když na ně spadl strom.

Matthew Campbell žil podle příbuzných a známých příkladným, spořádaným životem. Na příští rok chystal svatbu s dlouholetou přítelkyní. Minulý týden společně rozeslali svatební oznámení. Snoubenka popsala chvíle, kdy se o tragédii dozvěděla, pro deník Independent: „Že je něco špatně, jsem si uvědomila, když jsem se pokoušela Mattovi dovolat někdy kolem oběda, a spadlo to do hlasové schránky. To on nedělal. Volala jsem mu celkem šestkrát. Bez odpovědi.“

O smrti svého snoubence se třiadvacetiletá žena dozvěděla na pracovišti. „Když jsem odcházela z práce, přišel za mnou policista a řekl mi, že se stala nehoda, kterou Matt nepřežil. Myslela jsem si, že je to vtip, myslela jsem si, že lže.“

Mluvčí severoirských vodáren, kde byli oba muži zaměstnáni, k události řekl: „Jsme hluboce zarmouceni, že musíme potvrdit úmrtí našeho a zaměstnance a těžké zranění dalšího. Zraněný leží v nemocnici a je v péči lékařů.“

Ředitelka střední školy, do které Campbell chodil, ho pro BBC popsala jako vzorného studenta, který ve škole ani jednou nechyběl. „Když v roce 2012 odešel, škola začala udělovat cenu za vzornou docházku. Od nynějška se bude jmenovat Cena Matthew Campbella za vzornou docházku.“

