Provozoval sex s 12letou. Podle znalců je normální. Soudce mu dal podmínku

O čtvrtečním soudním jednání informoval server deník.cz. „Tohle jsme nečekali. Pokoušeli jsme se mu zachraňovat manželství, vzápětí jsme se dozvěděli tohle,“ řekla dívčina matka na adresu pachatele. Nešlo přitom o žádný jednorázový akt. Žalobce Lukáš Borovička u soudu popsal, jak Václav N. udržoval s dítětem kontakt. Docházelo k tomu od poloviny roku 2017. Během té doby se měli scházet v jeho bytě a také v bytě dívčiných rodičů. K sexuálním praktikám ale docházelo rovněž na polní cestě.

„Dívčina náklonnost mu zřejmě imponovala, a když se dostal za hranu, už své jednání nedokázal ukončit,“ uvedl ve svém znaleckém posudku sexuolog Jaroslav Zvěřina. Václav N. měl dívku osahávat a líbat, oba provozovali orální sex, pokusili se také o pohlavní styk posílali si fotografie svých intimních partií. A co si o tom myslela holčička? „Říkala, že se prostě zamilovala,“ popsala matka dítěte před soudem pocity své dcery.

„Věděl jsem, kolik jí je. Jsem pitomec,“ kál se podle deníku.cz muž už během policejního výslechu. Nezákonný kontakt trval až do června letošního roku. Tehdy dívčini rodiče poměr odhalili a obrátili se na policii. Po Václavu B. před soudem požadovali několik set tisíc korun jako odškodnění. Hrozilo mu také až 8 let vězení.

Soudce Vlastimil Nedvěd se nakonec rozhodl posoudit případ mírně, především s ohledem na to, že se muž doznal a svého jednání litoval, a také kvůli tomu,že podle znalců Václav N. netrpí žádnou sexuální deviací. Deník informoval o tom, že Nedvěd dosud nepravomocným verdiktem poslal muže na 3 roky do vězení, které podmíněně odložil o zkušební dobu v trvání 5 let. Muž bude po celý čas pod dozorem probační a mediační služby. „Uložili jsme výchovný trest,“ uvedl soudce. O případném odškodnění má rozhodnout civilní řízení.