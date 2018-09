Na nádraží potkala muže, který ji znásilnil před 6 lety! Dostal doživotí

V roce 2007 ženu na vlakovém nádraží v Atlantě zastavil muž, který jí nabídl odvoz domů. Žena na nabídku kývla, jelikož v něm poznala muže, s nímž kdysi žila ve stejné čtvrti. Avšak místo toho, aby ji muž odvezl domů, zavezl ji do opuštěného domu, zamknul v autě a znásilnil. „Buď ticho, nebo tě zabiju,“ uvedla žena ve své výpovědi podle Daily Mail, že jí měl pak říci.

Tehdy se žena neodvážila jít na policii. S útočníkem se však setkala znovu. O šest let později stála opět na vlakovém nádraží v Atlantě, když ho spatřila v davu lidí. „V tom momentu byla přemožena emocemi a začala křičet, že to byl muž, který ji znásilnil před šesti lety,“ řekl právní zástupce. Policii se podařilo muže dopadnout. Podle strážců zákona byl útočníkem Antonio White (54), který byl již v minulosti několikrát trestán. Mezi lety 1983 a 2008 znásilnil čtyři ženy a byl zatčen za několik loupeží. Žena však musela čekat dalších pět let na to, až uvidí Whita odcházet v poutech od soudu do vězení. Soud se totiž konal až tento týden v pondělí, kdy byl White podle BBC soudem odsouzen na doživotí.