Žena (30) zadržená za krádež utekla z cely, po dvou hodinách ji zatkli za prostituci

Američtí policisté zavřeli Amber Gonzales (30) do cely předběžného zadržení za krádež mobilního telefonu. Připoutali ji želízky ke stěně a zamkli dveře. Ženě se i tak podařilo utéct. Na svobodě ale nezůstala dlouho. Po dvou hodinách byla zadržena za prostituci.

Třicetiletá Amber Gonzales ukradla minulý pátek z vozíku uklízečky hotelu ve městě Waukesha mobilní telefon. Personál zavolal policisty, kteří zlodějku odvezli do cely předběžného zadržení. Jenže nevěděli, že se setkali s novým Houdinim.

Gonzales se dostala z pout a dokázala se vypořádat i s ještě větší překážkou – zamčenými dveřmi. Pro třicetiletou Američanku žádný problém, klíče byly totiž v místnosti, do které byl z cely volný přístup! Gonzales pak z policejní stanice utekla.

Video: Podívejte se, jak lehce se Amber Gonzales zbavila pout

Policisté vězenkyni na útěku vypátrali po dvou hodinách díky tipu zaměstnanců nedalekého obchodu. Právě v něm se prý hledaná žena setkala s mužem, se kterým odjela zpět do hotelu, kde předtím kradla a kde byla ubytovaná. Strážcům zákona se nejdřív podařilo najít dotyčného muže. Ten nejprve řekl, že Amber viděl už před dvěma týdny a prohodil s ní jen pár slov, ale po chvíli se přiznal, že s ní právě byl na hotelovém pokoji. A obyčejná návštěva to skutečně nebyla.

Gonzales muži za 80 dolarů poskytla orální sex. Dala tak policistům kromě útěku z vězení další důvod k zatčení. Tentokrát už ji nevzali do cely předběžného zadržení, ale putovala rovnou do vězení. Gonzales přidala krádež, prostituci a útěk z vězení ke staršímu prohřešku, kterým bylo držení náčiní k užívání drog. Dohromady jí tak hrozí šest let vězení a pokuta deset tisíc dolarů.