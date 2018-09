»Mohl nás postřílet všechny,« říká muž, jehož otce patrně zabil paranoidní soused. Vraždu má prý natočenou na videu.

Osudný výstřel ale nepadl tak nečekaně, jak by se mohlo zdát. Jak informoval slovenský portál topky.sk, panovaly mezi Viliamem a sousední rodinou napjaté vztahy už dávno. „Na otci, ale i na nás, mu vadilo všechno. Důkazem je pořádná hromada trestních oznámení na policii. On si jednoduše neustále vymýšlel nějaké konspirace a nesmysly. Asi se to všechno v něm už dlouho hromadilo, až to celé vyústilo do takovéto hrozné vraždy,“ myslí si Ján, syn muže, se stal prvním cílem Viliamovy nenávisti.

Nužky zasekl do dřeva

Právě na jeho otce zaútočil Viliam ve chvíli, kdy česal jablka. Ján starší současně zastřihoval větve, aby nepřesahovaly na sousedův pozemek a nezavdávaly mu tak příčinu k dalším stížnostem. Rozčilený soused si však došel pro zbraň. Dříve, než mohl Ján reagovat, třeskl smrtící výstřel. „Do jedné větve byly ještě zaseknuté nůžky,“ říká Ján. On sám je přesvědčený, že kdyby si Viliam v té chvíli všiml, že se na zahradě nachází manželka oběti Mária, vystřelil by i po ní. O identitě pachatele nepochybuje.

Prý by se nezastavil před ničím

„Že to byl soused, o tom není pochyb, protože incident mám zachycený na kameře na našem pozemku,“ říká Ján. Podle dostupných informací se navíc zdá, že Viliam už neudržel nervy na uzdě dřív. „Po otci už jednou na veřejném prostranství vystřelil. Bylo to asi před rokem a půl, až dvěma, když šel kolem naší firmy a všiml si ho na dvoře,“ líčí muž. Policie to podle něj podcenila a nevyvodila potřebné závěry. On sám je přesvědčen o tom, že Viliam je nebezpečný člověka. „Kdyby viděl mámu na dvoře, zastřelí i ji. Možná bych po příchodu na místo dostal kulku i já. Naštěstí přes neprůhledný plot mámu neviděl a nevšiml si ani mě, protože jsem na dvůr vjel autem,“ dodává Ján.

Zadržený muž svou vinu odmítá

Podle serveru Topky.sk policie krátce po střelbě zadržela Viliama i jeho syna. Toho ale po výslechu propustila na svobodu. Obvinění podle všeho vznesla pouze proti Viliamovi, u kterého byla údajně nalezena nelegálně drženou zbraň. Muž svou vinu popírá. Konečné slovo bude mít soud. Ten může pachatele vraždy potrestat až 20 lety vězení. Vzhledem k Viliamově věku by se v tomto případě jednalo o trest možná i doživotní.