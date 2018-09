Slavného rappera zatkli na letišti: V tašce měl pistoli a náboje

Populární americký rapper Algernod Washington (43) je známější pod pseudonymem Plies a jeho klipy na serveru Youtube zaznamenávají desítky milionů zhlédnutí. Nyní se však dostal do velkých potíží. Skončil totiž v rukou letištní policie.

Informaci o Pliesově zatčení uveřejnil Úřad šerifa pro okres Hillsborough County na Floridě. Z uvedených záznamů navíc vyplývá i to, proč k zatčení došlo. Washington žije ve městě Tampa a právě odtud se chystal odcestovat prostřednictvím místního mezinárodního letiště.

Tamní předpisy umožňují převážet zbraně, které nejsou nabité, jen ve zvláštní zamčené kovové schránce a také až poté, co jsou řádně nahlášeny. Jenže rapper se z nějakého důvodu domníval, že si pistole uložené do tašky nikdo nevšimne a on ji v poklidu dostane na palubu.

„Pan Washington právě procházel skrze kontrolní stanoviště, když si přítomní agenti povšimli, že si v příručním zavazadle nese předmět podobný zbrani,“ popsala pro deník Miami Herald situaci na letišti mluvčí šerifovy kanceláře Emily Nippsová.

Muži zákona jednali okamžitě. Zajistili nejen Pliesův Glock, ráže 9 mm a přiložený zásobník, ale také Pliese samotného. Neměl totiž ani oprávnění nosit u sebe zbraň. Proto ho se želízky na rukou poslali do cely výše zmíněného šerifa. Kauce je stanovena na pouhých 2000 dolarů, tj. asi 45 000 korun. Plies ji dosud nesložil. Hrozí mu až 5 let za katrem.

Zatčení zaznamenala pohotová spolucestující. Video publikovala na Instagramu.

Není to poprvé, co má hudebník potíže se zákonem. V minulém roce byl zatčen za řízení v opilosti.