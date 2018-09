Petr dvě hodiny mučil kolegyni z práce: Svázal ji, zmlátil a nakonec znásilnil

Dvě hodiny mučil Petr J. (35) kolegyni z práce, kterou vylákal k jezírku Lomeček v Klatovech pod záminkou, že jí ukáže chatovou osadu, kde by mohla bydlet se svým manželem. Muž ženu surově zmlátil, znásilnil a donutil ji k orálnímu sexu. Okresní soud ho poslal na pět let do vězení.