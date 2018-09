Do Řecka už nikdy! Mladé Angličanky strávily víkend ve špinavé cele. Dostali je tam jejich zhrzení nápadníci

Dvě dvacetileté Britky, Shona Cox a Vicki Albone zamířily na dovolenou na řecký ostrov Korfu. Tam v pátek 24. srpna potkaly na pláži skupinku mužů. V podvečer Shona vyzvala jednoho z nich, aby se šel vykoupat do moře pouze trenýrkách. Zatímco jeho kamarádi vytáhli telefony, aby mohli Christophera natočit, dívky vzaly jeho oblečení a odnesly ho o několik lehátek dále. „Braly jsme to jako vtip. Pak jsme šly na hotel,“ řekla Shona serveru Daily Mail.

Jaký to byl však pro ně šok, když na dveře jejich pokoje ve čtyřhvězdičkovém hotelu Labranda Sandy Beach Resort večer zaklepala policie. Strážníci požadovali po dívkách, aby navrátily oblečení a hodinky Rolex v hodnotě 400 liber (cca 11 500 Kč), jinak jim prý hrozí zatčení.

Turistky se bránily tím, že si Christopher příběh upravil a že se nikdy nedotkly jeho majetku se zlým úmyslem. „Prý řekl, že nás jeho kamarádi pronásledovali až do hotelu a viděli nás, jak vcházíme dovnitř s oblečením i hodinkami. To byla ale naprostá lež. Hodinek jsme se ani nedotkly a nikdo nás nepronásledoval,“ hájí se Shona Cox.

„Přestože jsme jim několikrát vysvětlovaly, že jsme nic nevzaly, stále vyžadovali navrácení věcí a nakonec nás zatkli,“ říká dívka. Policie obě domnělé delikventky odvezla na stanici, kde s nimi sepsali protokol.

„Zacházeli s námi příšerně. Byla to nejhorší zkušenost v mém životě. Zavolali nás do místnosti, kde jsme se musely svléknout, aby nás prohledali,“ popisuje Shona nejnepříjemnější situaci. „Cely byly naprosto otřesné, stěny plné graffiti a krvavých skvrn. Podlaha byla od moči a postele měly shnilé matrace. Z jedné z nich dokonce vytékala jakási tekutina.“

Podle slov dívek jim policie dokonce odepřela jídlo a vodu. Od sobotního oběda nedostaly vůbec nic až do nedělních osmi hodin ráno. Následujícího dne se měl konat soud, který byl ovšem odročen až na středu, kdy se měli vrátit Christopherovi přátelé jako svědci.

Zbývající dvě noci mohly dívky sice strávit v hotelu, ale byly k smrti vyděšené. Celou středu čekaly na telefonát se zprávou o verdiktu. Ten přišel okolo 5. hodiny odpoledne. Ke své velké úlevě se dozvěděly, že nebyly shledány vinnými a mohly odjet domů.

„Je to varování pro všechny, kteří jedou do Řecka. Je to hezké místo, ale když se dostanete do potíží a potřebujete pomoci, zachází s vámi takovýmto způsobem,“ poznamenala zklamaná Shona.