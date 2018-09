Od dětství měl vše, na co si vzpomněl. Jeho zámožný otec Valerij Demenkov (69) ho zahrnoval bohatstvím a přepychem. Ze svého syna Andreje Demenkova (32) však nakonec nevychoval nic jiného než bestii. Ruský mladík je na útěku poté, co ubil prostitutku a pornoherečku Olgu Kudrovu (†21) k smrti. Podezřelý je i z napadení dalších čtyř nevěstek, které jsou však příliš vystrašené na to, aby promluvily veřejně o jeho tyranii.