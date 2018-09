Žena zemřela několik dní poté, co ji napadl policejní pes v jejím vlastním domě

Během pátrání po podezřelých z obchodu s drogami se policejní německý ovčák jménem Dano vysmekl svému psovodu a vrazil do domu Irene Collins, na jejíž zahradě právě stáli. Ozbrojený seržant se s druhým policistou za psem okamžitě rozběhli.

Uviděli ženu ležet na zemi v kaluži krve s několika ranami na obličeji a hlavě. Pes svíral v čelistech její předloktí. Žena neustále křičela: „Proč mi to dělá?“

Seržant Yates při výslechu řekl: „Křičel jsem na Baina, který se snažil zůstat klidný a odvézt psa pryč. Držel jsem ženu za ruku a ujišťoval ji, že jej odtamtud dostaneme.“ Psovod zvíře chytil za obojek a odvedl jej na chodbu. Jenomže pes se mu vysmekl a znovu se na Irene vrhl, když ležela bezbranná na podlaze. Mezi chodbou a kuchyní nebyly žádné dveře.

„Pes se jí zakousl do nohy a nechtěl pustit. Zuřil jsem a nechápal, jak se tam mohl zase dostat,“ řekl Yates. „Nedělala vůbec nic, co by ho vyprovokovalo k dalšímu útoku. Držel ji v čelistech asi 10 vteřin, ale zdálo se to jako věčnost."

Irene Collins z města Middlesbrough utrpěla zranění obličeje, hlavy a nohy. „Z nohy jí proudem tekla krev,“ řekl Yates u soudu. Když se jej rodinný advokát, Matthew Donkin, zeptal, jestli zvažoval zastřelení psa, řekl: „Zvažoval jsem všechno, ale nic nebylo možné udělat.“

Irene, jež měla rakovinu plic a plicní emfyzém, byla převezena do nemocnice. Její syn Eric řekl policistům: „Toto ji může zničit!“¨

Irene se podařilo dát popis útoku. Řekla: „Byla jsem v kuchyni, když pes vtrhl dovnitř. Myslela jsem, že když budu v klidu, tak mi nic neudělá, ale stejně mi pokousal ruku. Dostali ho ze mě, ale pak se vrátil a kousl mne do nohy."

Mark Baines byl naprosto šokovaný a vzkázal rodině Irene, že je z celé události naprosto zdrcený.

Čtyři dny po útoku však Irene zemřela. Podle slov lékařů byly příčinou rakovina, emfyzém a také pokousání. Kdyby nedošlo k útoku, mohla být Irene stále naživu.

Yates a Baines byli přivoláni k domu Irene 16. července 2014, když pátrali po drogovém dealerovi. Ten se měl údajně skrývat v sousední zahradě. Později se prokázalo, že Irene neměla dostatečně zavřené dveře.

Vyšetřování týkající se tréninku Dana a jeho předešlého chování stále ještě pokračuje.