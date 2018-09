Ženu zavraždil na líbánkách manžel! V karibském ráji potopil loď kvůli dědictví

Lewis Bennett se plavil se svou manželkou Isabellou Hellmann po Karibiku. Manželé si na lodi užívali své odložené líbánky. Pár během své cesty navštívil oblíbený ráj turistů St. Maarten, Puerto Rico a Kubu. Podle informací New York Post došlo poblíž pobřeží proslulých Baham k tragédii. Loď se s manželi na palubě potopila. Podle výpovědi Bennetta šel osudný večer do podpalubí. Ještě předtím však aktivoval autopilota a nechal svou ženu na palubě, aby dávala pozor. Bylo osm hodin večer, když ji opustil. Loď se však z nevysvětlitelných příčin začala potápět. Bennett rychle volal o pomoc a uvedl, že jeho žena není na palubě.

Bennett byl podle The Guardian zachráněn u pobřeží Kuby, ovšem jeho manželka byla stále nezvěstná. Podle rodiny ženy, která pracovala jako realitní makléřka, se pár neustále hádal. Podle žalobce potopení lodi zosnoval sám Bennett, který by v případě úmrtí manželky zdědil její veškerý majetek. „Vražda Hellmann by odstranila manželský konflikt z života obžalovaného, dovolila by obžalovanému žít život, jaký si přeje a umožnila by mu zdědit majetek ženy, všechny tyto okolnosti dokazují, že obžalovaný měl silný motiv k vraždě Hellmann,“ uvedl žalobce Benjamin Greenberg pro New York Post.

Navíc poté, co byl Bennett zachráněn z moře, našla se u něj sbírka vzácných mincí, které byly ukradeny jeho bývalou zaměstnankyní. Ta byla zřejmě jeho komplicem. Bennett byl odsouzen k sedmi měsícům ve vězení za pašování mincí a v prosinci ho čeká soud za vraždu jeho ženy.