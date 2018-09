Prokletá rodina! Syn (†4) uhořel v chatce u babičky, bráška (†3) se předloni utopil

Tolik bolesti, jaká postihla rodinu z Písecka, málokterý člověk unese. Minulý čtvrtek ráno, zřejmě kvůli závadě na elektroinstalaci či spotřebiči, zcela vyhořela chata, ve které žil starší pár.

V požářišti našli hasiči tělíčko čtyřletého dítěte. Jeho dědeček skončil s vážnými popáleninami v pražské vinohradské nemocnici. Babička, která v době požáru nebyla v chatce, se zhroutila. „Seniorka byla ze Slovenska. V chatce normálně bydlela a o chlapečka se starala. Musí to být pro ni strašné, přijít v jednu chvíli o milované vnouče i o střechu nad hlavou,“ řekla Blesku žena, která rodinu zná.

Taková hrůza

Matka chlapce byla v té době mimo jižní Čechy. „Nevím, jestli neodjela jen na víkend, nebo byla pryč déle. S otcem dítěte ale nežije. Když šla v květnu s malým k zápisu do školky, byla sama. I když jsem matka, nedovedu si představit, co musí prožívat. Už když přišla před dvěma lety o prvního kloučka, muselo ji to poznamenat. Takovou hrůzu nemůže žádná normální máma zvládnout,“ dodala známá rodiny.

Spadl do Otavy

První chlapec se utopil v květnu 2016 v řece Otavě. Matka ho vzala v neděli odpoledne na dětské hřiště na ostrově v centru Písku, kam chodí rodiny s dětmi. Když ho kolem 15. hodiny na okamžik ztratila z dohledu, zmizel. Potápěči našli jeho tělíčko po 19. hodině večer v Otavě. „Byla to nešťastná náhoda, i policista to říkal. K soudu jsem nešla. Pořád jsem ho hlídala. Jen jsem se otočila a kluka neviděla. To se může stát každému,“ reagovala tehdy na internetu na poznámky lidí matka chlapce.

