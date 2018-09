Motorkář vjel do davu na zastávce: Zabil futsalistu Láďu (†23)

Úsek, ve kterém se nehoda stala, je podle místních velmi nebezpečný. U zastávky chybí přechod a auta zde před chodci často brzdí na poslední chvíli. To se bohužel nepodařilo motorkáři (†28), který vjel do hloučku lidí ve středu po půl desáté v noci. „Bohužel přes veškeré úsilí dva lidé zemřeli,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Dvě osoby s lehkými zraněními převezli záchranáři do ústecké nemocnice.

Nehodu kromě motorkáře nepřežil také jeden z chodců – třiadvacetiletý Vladislav L. Smutná zpráva zasáhla kromě rodiny a blízkých i jeho futsalový tým z Ústí nad Labem.

Bilance nehod v Česku: Dva mrtví motorkáři a vybuchlý sporťák

„Nadějného mladíka si před lety přivedl trenér Stíbal ještě do tehdejšího New Yorku, se kterým se náš tým později spojil. Tichý a nenápadný dříč se vypracoval až v jednoho z nejlepších obránců New Yorku, který uměl oběma nohama a po sloučení s naším klubem se trpělivou prací vypracoval až do A týmu, v němž okusil i krajský přebor. Po půlroční pauze ho právě trenér Stíbal v létě přemluvil k návratu k futsalu a Láďa odehrál několik přípravných zápasů. Ve čtvrtek 6. září nastoupil za naše céčko, kde jednou asistencí pomohl k výhře 5:2. Bohužel tento bod byl jeho poslední, žádné další už nepřidá,“ popsali na svém Facebooku spoluhráči.

„Neznal jsme ho jako futsalistu, ale znal jsem ho jako kolegu z práce. Děkuju, že jsem tě mohl poznat. Láďo, doufám, že dojdeš klidu. Ať je ti zem lehká,“ napsal Václav. „Byl jsi jeden z nejlepších kamarádů, a hlavně super člověk, budeš nám tu chybět. Odpočívej v pokoji a drž mi tam nahoře místo,“ smutní Milan.

Smutný víkend v Moravskoslezském kraji: Tři nehody motorkářů, mezi zraněnými je i 12letý chlapec

Podle pozdějších zpráv je možné, že motorkáře ležícího na silnici ještě přejelo auto. „Kriminalisté intenzivně pátrají po vozidle, které v inkriminovanou dobu projelo místem dopravní nehody. Následně cca po 200 metrech zastavilo, vystoupila žena, která si mobilním telefonem svítila na vozidlo. Poté, co vykouřila cigaretu, tak z místa odjela, aniž by se šla podívat nebo zjistit, co se stalo. Ve vozidle s ní pravděpodobně cestoval další spolujezdec,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Žena měla jet ve vozidle Škoda Fabia II. řady, stříbrné barvy, krátké provedení – hatchback.

V této souvislosti policie po vozidle a jeho posádce pátrá. „Žádáme veřejnost o pomoc. V případě, že máte jakékoliv informace k tomuto vozidlu, které mohlo být nehodou poškozeno, nebo k osobám ve vozidle, obraťte se prosím na linku 158. Svým svědectvím pomůžete policistům k řádnému objasnění této tragické dopravní nehody, při které vyhasly dva lidské životy,“ dodala Hyšplerová.