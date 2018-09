Reprezentant Karel Poborský v šoku! Hasičákem rozmlátili audinu jeho švagrové

Leona Poborská hned druhý den přivolala policii. „Není to prášek, který by se dal sfouknout. Na autě se vytvořila úplná krusta. Je to zažrané do skel a laku. Je to v každé spáře, v každé škvíře. Bojím se, že to zcela poškodilo lak. Ono ani čištění, výměna filtrů, klimatizace a další nebude levná záležitost,“ posteskla si.

Vandaly stavbaři?

Podle Poborské je za vandalstvím nevázaná zábava pracovníků stavební společnosti, jejíž zaměstnanci měli v Třeboni firemní setkání. Část z nich byla ubytovaná v penzionu, u kterého byla auta zaparkovaná. Zásah hasicím přístrojem dostal i hyundai podnikatele Tomáše Hoblíka (46). „Ten hasičák byl umístěn za zamčenými vraty penzionu. Viděl jsem, že tam byl vystříkaný i na schodech a zdech. Zřejmě nemohli dýchat, tak šli ven a zamířili na auta. Tři hodiny jsem to měl pod wapkou v servisu, jak jsme se to snažili umýt. Tekla z toho světle modrá voda. Museli mi vyměnit i zanesené filtry. Odhaduji škodu na asi 10 tisíc,“ řekl Blesku Hoblík.

Jak Blesk zjistil, majitel penzionu se do vyšetření celé události policií nebude k celé věci vyjadřovat.

Policie čeká na škodu

Policejní mluvčí Hana Millerová potvrdila, že policie prošetřuje možné poškození vozu Audi. Zatím prý ale nebyla uživatelkou vozu vyčíslena škoda. „Čekáme na potvrzení servisu o výši škody. Je to důležitá informace pro další vyšetřování, která bude mít vliv na klasifikaci případu. Není jasné, jestli půjde o přestupek, výtržnictví, nebo něco jiného,“ řekla Hana Millerová s tím, že policie bude vyslýchat svědky. Hasicí přístroj na žádost Leony Poborské policie zajistila.

Může prášek poškodit lak?

Blesk zjišťoval, zda může prášek z hasicího přístroje poleptat lak karoserie auta. Podle odborníků by k tomu nemělo dojít, ale na sto procent to nelze zaručit. „Základem práškových hasicích přístrojů jsou stabilní soli, jsou nespékavé a neměly by na sklo či nátěrovou hmotu působit agresivně. Ovšem přesné složení je věcí výrobce. Nevylučuji, že tam některý z nich přidává další složky,“ řekl Milan Růžička z Technického ústavu požární ochrany.