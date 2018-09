Promluvila matka teroristy Dominika: Byl vždy podivín. Trávil noci v lese a nosil u sebe nože

Dominikovi K. (25), který je v Česku obviněný z přípravy bombového útoku, hrozí až 15 let vězení. Mladý Slovák, který se z nepochopitelných důvodů přidal k radikální větvi islámu, přitom vyrůstal v slušné křesťanské rodině.

Dominik se svým radikálním vyznáním rád chlubil na sociálních sítích. Na mnoha fotkách je vidět se zdviženým ukazováčkem: pozdravem bojovníků IS. Poté co u něho česká policie našla přípravky pro výrobu výbušnin, skončil ve vazbě a hrozí mu vysoký trest.

V době, kdy Evropou stále obchází strašák terorismu, tato domácí kauza zvedla silnou vlnu pozornosti. Brzy vyšly najevo smutné a někdy až bizarní osudy Dominika a jeho rodiny.

Islámský fanatik podezřelý z plánování teroristického útoku na Česko: Co o něm říkají pražští muslimové?

Právě v den, kdy se kauza provalila, sloužila rodina z východního Slovenska zádušní mši pro jejich mladšího syna Samuela (†21), ten zemřel náhle a neočekávaně ve spánku.

„Valí se to na ně ze všech stran. Zemřel jim syn, Dominika chytla policie, otec jako živitel rodiny skončil na invalidním důchodu a matka, chuděra, právě přišla o práci na obecním úřadě. Lidé by je měli litovat, ne odsuzovat. Rodiče nemůžou za chování jejich syna,“ řekla deníků Plus JEDEN DEŇ blízká známá rodiny.

„Nezlobte se, ale nebudu nic říkat. Je to pro nás velmi nepříjemná záležitost,“ vyjádřila se matka Anna, kterou osud těžce zkouší.

Její třetí syn Dominik, který dnes používá jméno Abdul Rahman, byl údajně vždy podivín. Chodil neustále ve vojenském oblečení a noci trávil v nedalekém lese. S sebou také nosil vojenské nože, vždy připravené k útoku. Ani k pyrotechnice neměl od dětství daleko: jeho velkou zálibou byla příprava vlastních ohňostrojů.

Zatčený islamista nešetřil „selfíčky“: Fotil se v pražském metru, u obchoďáku i na nádraží. Co plánoval?

Podivný je také fakt, že se Dominik se svým kamarádem stali svědky brutální vraždy. V roce 2009 našli v kaluži krve prodavačku z místní večerky. Útočník ji pobodal a nechal ležet před obchodem.

Video: Zeman navrhuje zrušení rozsudku v kauze H-System. A plánoval slovenský islamista v Praze teror?