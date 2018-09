Matku s dcerou zasáhl v dovolenkovém ráji elektrický proud: Na hotelu se svíjely v křečích

Měla to být poklidná dovolená v Turecku. Ta se ale proměnila v horor poté, co malá Amelia Hartnett (6), která si v tu chvíli hrála u dětského bazénku, šlápla na odhalený kabel od lampy, která osvětlovala bazén. „Amelia byla u bazénku a hrála si tam. Najednou jsem ji uslyšela, jak řve a brečí,“ popisuje Dannille Hartnett, matka dívenky. „Když jsem se pak otočila, uviděla jsem, jak leží na zemi a cloumá sebou, jakoby měla záchvat,“ dodává.

Matka se jí okamžitě snažila pomoci, ale pochopitelně dostala elektrický šok také a v tu chvíli už se na zemi v křečích svíjely obě dvě.

Případ Petra Kramného: Soudkyně rozhodovala, zda je předpojatá

Velikým štěstím pro ně bylo, že jeden z hostů zachoval chladnou hlavu, holčičku pomocí kusu dřeva odtrhl od matky a ji samotnou pak také zachránil. Položil ji do stabilizované polohy, vyndal zapadlý jazyk a dal dýchání z úst do úst. Nakonec obě zraněné převezla sanitka do nemocnice a vyvázly s popáleninami prvního a druhého stupně.

Hotel se ke všemu postavil čelem, zaplatil za obě dvě všechny účty a lampu opravil. Horší už to bylo s cestovní kanceláří.

Paní Hartnettová už v Turecku pochopila, že to bude těžké, protože delegátka odmítala cokoliv řešit. Se stejnou ignorací se setkali i ze strany cestovní kanceláře po návratu domů. Společnost LoveHolidays si dokonce dovolila Danielle zablokovat na twitterovém účtu. Celou situaci nyní řeší celá Velká Británie.

Zvrat v případu Kramný? Vzorky z pitvy Moniky a Klárky byly zničeny! Jak je to možné?

Případ Kramný nabízí podobnost

Elektrický proud a dovolená? To nápadně připomíná případ, který několik měsíců otřásal celým národem. To když byl za vraždu své dcerky a manželky odsouzen na 28 let odnětí svobody Petr Kramný, který je měl údajně zabít elektrickým proudem v jejich hotelovém pokoji. Objevila se i verze, že se oběti dostaly do styku s obnaženými dráty při tom, když rodina odsunula noční stolek. Kramný dodnes tvrdí, že je nevinný.

Video: Poslechněte si: Takhle volal Kramný pojišťovně, že mu zemřela manželka a dcera