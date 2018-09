Motorkář na Ústecku vjel do lidí: Po pádu ho prý přejelo auto a ujelo, policie po něm pátrá (ilustrační foto)

Tragická nehoda u Chlumce na Ústecku má otřesnou dohru. Ve středu zde motorkář vjel do lidí u zastávky autobusu - on sám a jeden z chodců srážku nepřežili. Policie ovšem nyní pátrá po voze, který projížděl kolem. Svědci tvrdí, že motorkáře po něhodě přejelo!

K nehodě došlo ve středu v noci, motorkář vjel do hloučku lidí, kteří patrně vystoupili z autobusu a chystali se přejít silnici. Podle místních je tento úsek velmi nebezpečný a nehody se zde stávají často. O čemž svědčí i páteční události - srazila se zde totiž dvě auta. Tato kolize se naštěstí obešla bez zranění.

Takové štěstí už ale neměl jeden z chodců (†23) a motorkář (†28) ze středeční nehody. Policie ovšem nyní pátrá po vozidle, které v době srážky jelo kolem. Dle výpovědi svědků se jednalo o vozidlo Škoda Fabie II.řady, stříbrné barvy, krátké provedení – hatchback.

"Kriminalisté intenzivně pátrají po vozidle, které v inkriminovanou dobu projelo místem dopravní nehody. Následně cca po 200 metrech zastavilo, vystoupila žena, která si mobilním telefonem svítila na vozidlo. Poté, co vykouřila cigaretu, tak z místa odjela, aniž by se šla podívat nebo zjistit, co se stalo. Ve vozidle s ní pravděpodobně cestoval další spolujezdec," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle FTV Prima místní spekulují, že vůz přejel motorkáře, který ležel ve vozovce po nehodě.

"Žádáme veřejnost o pomoc. V případě, že máte jakékoliv informace k tomuto vozidlu, které mohlo být nehodou poškozeno, nebo k osobám ve vozidle, obraťte se prosím na linku 158. Svým svědectvím pomůžete policistům k řádnému objasnění této tragické dopravní nehody, při které vyhasly dva lidské životy."