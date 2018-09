Zdravotní sestra píchla Aleně z Plzně uspávací látku, pak ji okradla!

„Vzala jsem si před ní prášky, které mám užívat. Pak mi řekla, že mi ještě musí vzít krev. Když jsem se zeptala, z jakého důvodu, odpověděla, že to má v popisu práce,“ řekla Alena listu Právo. Sestra jí totiž místo odběru krve píchla do žíly uspávadlo. Následně ji okradla o finance a šperky. Seniorka se probrala až za několik hodin.

Lupička však dlouho spravedlnosti neunikala. Policie ji dopadla a umístila do vazby. „Hrozilo, že by mohla v trestné činnosti pokračovat,“ uvedla soudkyně Martina Hiřmanová, která ženu poslala za mříže. „Nevěděla jsem, že mně něco píchla. Řekla, abych se na to nedívala, že se mi může udělat špatně. Pak už si nic nepamatuju,“ dodala Alena.

V Plzni kradla falešná zdravotní sestra: Obrala seniorku (82) o životní úspory

Kvůli omámenosti si krádeže důchodkyně všimla až druhý den. „Byla jsem celá malátná, tak jsem šla spát. Ráno jsem zjistila, že mi na ruce chybí zlatý prsten. Později jsem přišla na to, že mám prázdnou peněženku. Volala jsem to dceři, která pak zalarmovala policisty,“ pokračuje okradená žena.

Podle jejích slov u ní byla zdravotní sestra-zlodějka už podruhé. „Po její první návštěvě jsem přišla na to, že mi chybí nějaké peníze,“ řekla Alena „Nebyla jsem si jistá, jestli jsem ty peníze někde nevytratila, proto jsem nechtěla dělat zle. Vůbec jsem nemohla uvěřit tomu, že by mě okradla zrovna zdravotní sestra,“ uzavřela. Zdravotní sestra z Boleslavi zabila pacientku: Manžel podezřelé Lenky promluvil

Zlodějka jednala prokazatelně úmyslně. „Pod záminkou odběru krve vpravila stříkačkou do žíly poškozené nezjištěné množství hypnogenu ředěného fyziologickým roztokem, což mělo za následek malátnost a usnutí poškozené,“ stojí v obvinění, které měl list k dispozici. Obviněná žena seniorku navštívila pod záštitou soukromé ošetřovatelské služby SOS Plzeň.

„Jsem z toho šokovaná. Tohle je neomluvitelný hyenismus, nedokážu to pochopit. Fungujeme přes 20 let, nic podobného jsem nezažila. Vůbec by mně nenapadlo, že zdravotní sestra s bakalářským titulem a čistým trestním rejstříkem je něčeho takového schopná,“ reagovala ředitelka firmy Dana Vašíčková. Odporné zdravotní sestry z Ruska pózují s umírajícími pacienty a lidskými orgány

Podle Vašíčkové dotyčná zdravotnice pracovala pro SOS Plzeň jen velmi krátce, než byla propuštěna. „Byla ještě ve zkušební době. Okamžitě jsme s ní rozvázali pracovní poměr,“ doplnila ředitelka SOS Plzeň.

