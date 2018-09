Husky je omrzel, tak ho šoupli do romské osady: Fenka se prakticky ztrácí před očima

Fenka huskyho se doslova ztrácí před očima a navíc jí čeká operace. V takovém stavu ji zachránili pracovníci Československého kastračního programu z romské osady.

„Každý by chtěl huskyho, neboť to je pejsek na hraní, a pak, když to vyroste a najednou to utíká a loví a neposedí a neposlouchá, tak co s husky? Šoupneme do osady! A nebo ho darujeme dalšímu, co ani netuší, co takový husky obnáší, ale na fotce je pěkný. A když to zjistí, poputuje pes přes dalších 20 lidí do osady,“ popisují na Facebooku.

Tak skončila i tato fenka huskyho - zjevně po štěňatech, doslova kost a kůže byla uvázaná na řetěze v romské osadě.

„Má krvavý výtok, který nepřestává... Skončila hned na klinice, kde ji musí stabilizovat a operovat. Doufejme, že operaci zvládne; čeká nás ještě dlouhá cesta zotavování, výkrmu, karantény. Je plná parazitů a v tomto stavu se ještě klidně může projevit jakákoliv infekční choroba,“ vysvětlují ochránci zvířat.

Fenka zatím není a dlouho nebude k adopci. Až bude zcela zdravá a pořádně vykrmená, budou jí pracovníci kastračního programu hledat zkušeného majitele, který nepodcení huskyho povahu.