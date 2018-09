Zvrat v kauze únosu maminky Andrey: Skončila ve spárech mafie, myslí si policie

Třináctý prosinec roku 2016 si budou obyvatelé obce Hlohovec na Slovensku ještě hodně dlouho pamatovat. Toho dne totiž zmizela neznámo kam Andrea Vlčeková, exmanželka odsouzeného podvodníka Miroslava Vlčeka. Ráno ještě stačila odvést mladší ze svých dětí do školky. Vzápětí k ní přistoupili dva muži a odvlekli ji do stříbrné Škody Superb. Od té doby se po ní slehla zem.

Policie záhy ze spoluviny obvinila Andreina bývalého manžela, který se těsně před incidentem vrátil z vězení. Jeho motiv měl být jasný. Andrea totiž údajně rozprodala majetek, který na ni před odchodem do vězení přepsal. To údajně potvrdilo několik svědků, i Vlček sám. Až do této doby byl ale Miroslav Vlček jediným podezřelým.

Zvrat nastal nyní, kdy na veřejnost prosákla informace, že policie obvinila v této kauze další čtyři pachatele. Údajně díky novým svědkům, kteří vnesli do případu odlišný úhel pohledu.

„Vyšetřovatel národní protizločinecké jednotky kriminální agentury v případě nezvěstné A. V. vznesl obvinění proti čtyřem osobám pro zvlášť závažný zločin omezení osobní svobody. Vyšetřování nadále pokračuje, a proto není možné k případu poskytnout další informace,“ informovala server Topky.sk Denisa Baloghová, mluvčí policejního prezidia.

Už v minulosti se spekulovalo o tom, že ani Andrea nebyla žádné neviňátko a měla prsty v několika hodně pochybných obchodech. Figurovala dokonce jako korunní svědkyně v některých neuzavřených kriminálních případech a únos mafie tak mohl být pokusem o likvidaci nepohodlné svědkyně.

