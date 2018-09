Vojanda Andrea (†21) zemřela pod koly vlaku: Tajemství dopisu na rozloučenou

Její smrt zůstává záhadou. Krásná příslušnice ozbrojených sil Andrea (†21) přišla o svůj život v pondělí večer. Mezi Prešovem a Velkým Šarišem si sedla do kolejiště, kde ji přejel jedoucí vlak. Její zdrcená máma prozradila deníku Plus Jeden Deň, co o předešlém dni předcházelo obrovské tragédii a taktéž to, co napsala její dcera v dopise na rozloučenou.