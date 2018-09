Kalifornský masakr: Muž zastřelil manželku a další čtyři lidi, pak spáchal sebevraždu

Podle šerifa okresu Kern Donnyho Youngblooda se nejednalo o náhodně vybrané cíle. Útočník nejprve v přepravní společnosti zastřelil svou ženu a jiného muže, informoval na tiskové konferenci šerif Youngblood.

Agresor posléze honil dalšího zaměstnance firmy, kterého zastřelil u nedalekého obchodu se sportovním vybavením. Jeho posledními dvěma oběťmi jsou dva lidé, které zastřelil v obytném domě. Útočník pak podle web ABC News unesl vůz, v němž žena vezla své dítě.