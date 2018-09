Autorka knihy „Jak zavraždit manžela“ skončila v klepetech: Zabila svého muže!

Nancy Crampton Brophy je známá autorka románů pro ženy. Ovšem její knihy nejsou o nalezení pravé lásky, která překoná všechny překážky. Pod jejím jménem vyšly například knihy The Wrong Husband (Špatný manžel) či The Wrong Lover (Špatný milenec) a již samotné názvy knih vypovídají o jejich příběhu.

Manžel usekl své ženě hlavu, pak s ní nakráčel na policejní stanici

Navíc Nancy vydala mnoho esejí, které nejdříve vycházely v novinách a později i na internetu. Na jednom z blogů vyšla esej s názvem How To Murder Your Husband (Jak zavraždit manžela). „Jako spisovatelka napínavých románů jsem strávila mnoho času přemýšlením o vraždě, a tedy i o policejním postupu při vyšetřování. Koneckonců, i kdyby mě měla vražda osvobodit, rozhodně nechci strávit ani chvíli ve vězení,“ píše podle DailyMail Nancy ve své eseji.

„Rozvod je drahý a vážně... chcete rozdělit svůj majetek? Nebo jestliže jste se vdaly pro peníze, nezískaly byste raději všechno? Nevýhodou je, že policisté nejsou hloupí a nejprve budou vyšetřovat vás. Tudíž musíte být organizované, nemilosrdné a velice chytré. Manželé umírali již dřív. Tak proč ne ten váš?“ stojí dál v textu. Málokdo by si pomyslel, že nejde jen o pouhý žert či námět na další román skvělé autorky, ale že Nancy opravdu uvažuje nad vraždou svého vlastního manžela Daniela Brophyho, kterou také letos uskutečnila.

Masová vražda v přímém přenosu: Shodili si Američané Dvojčata sami?

Esej vyšla v roce 2011 a o sedm let později druhý červnový den bylo nalezeno tělo manžela Nancy v kuchařské škole v Oregonu. Zastřeleného ho tam našli v kaluži krve jeho studenti. A jak Nancy ve své eseji psala, že strážci zákona nejdříve budou vyšetřovat manželku, tak se také stalo. Minulý týden byla zatčena.