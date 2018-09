Týraný Marley potřebuje zkušeného páníčka: Je hyperaktivní a inteligentní

Z puberťáka Marleyho je totiž malý velký lotr, který je neustále v pohybu. Umět ho zaměstnat, řádně ho usměrnit a věnovat mu velké množství času, je úkol pro zkušeného chovatele.

„O Marleyho projevilo zájem hodně lidí, které jeho osud dojal. Bohužel většině lidí je ho jen líto a myslí si, že v útulku trpí. Bylo několik vhodných zájemců, ale ti si nakonec adopci rozmysleli,“ vysvětlil šéf Animal Rescue Vladimír Kössl, proč štěně ještě na domov čeká.

Marley není žádný ustrašený chudinka, nebo invalida. Je to hyperaktivní a nadmíru inteligentní, velký pes, který si s nedůslednými lidmi bude dělat, co chce, a do budoucna by s ním bez odpovídajícího přístupu mohly být problémy. Útulek proto hledá páníčka, který nabídne štěněti odpovídající podmínky. „Až se najde ten pravý, bude to oboustranně přínosný vztah. Proto nadále budeme při výběru obezřetní,“ dodal Vladimír Kössl.

Prošel si peklem

Marleyho týral jeho bývalý majitel Jakub L. (24). Surovce při tom natočil jeho známý a video uveřejnil na internetu. Záběry, na kterých štěně bije, kope, škrtí a dupe po něm, pobouřily celé Česko. Soudce uložil tyranovi roční podmínku s odkladem na 2,5 roku.

