Levnější než byt v Praze: Krejčířova vila jde do dražby

Zlaté kohoutky, akvárko, kde plaval žralok, i schodiště z mramoru. To vše nabízí velká černošická vila Radovana Krejčíře (49), toho času vězněného v Jihoafrické republice. „Supersídlo“ jde teď znovu do dražby. A vyvolávací cena? Ta je necelých 50 milionů korun.

Ačkoliv se hodnota vily šplhá k astronomickým sumám, původně až 400 milionům, případný zájemce ji může získat mnohem levněji. Nejnižší podání je totiž »jen« 48,6 milionu. Za metr čtvereční je tak Krejčířovo sídlo, pokud se prodá za vyvolávací cenu, levnější než pražský byt. Průměrná cena za m² je v hlavním městě 76 610 korun. U „supervily“ je to ale necelých 35 tisíc korun. Dražba bude 16. října do pravého poledne. Jenže s prodejem černošického paláce bude nejspíš opět problém.

Krejčíř dál šíří strach a vyhrožuje: Soudci dal na výběr 2 možnosti

Minulost je problém

Kupce může odradit hned několik faktorů. A tím hlavním je minulost nemovitosti. Nikdo z těch, kdo by si ji mohli s přehledem koupit, nechce žít v domě nechvalně známého zločince. Obzvláště s rizikem, že by se mohl původní majitel vrátit. Proto se jedná už o čtvrtý pokus nemovitost vydražit.

Mramor a podzemí

Ztížit prodej může i Krejčířův vkus, který by se místy dal směle označit za kýčovitý. Ohromné pokoje jsou sice už bez vybavení, mramorové obložení nebo zlaté kohoutky ale na místě zatím zůstaly. Navíc je část pokojů pod úrovní trávníku, jelikož objekt stojí ve svahu. Velkou neznámou jsou také podzemní prostory, kde může být mnoho problémů a možná i »kostlivců ve skříni«. A v neposlední řadě i to, že budova chátrá a do její opravy by nový majitel muset nasypat další peníze.

Krejčíře má dostat z vězení v JAR právnická hvězda. Příbuzní se o něj bojí

Je libo basket?

K příslušenství vily patří i akvárium pro žraloka, který v něm kdysi skutečně plaval. Zálibu Krejčíře v exotických zvířatech dokazovala i klec na tygra. V objektu obehnaném vysokou zdí je kurt na squash, basketbalové hřiště, vnitřní i venkovní bazén nebo několik garáží, ve kterých parkovaly luxusní automobily. To vše na pozemku o rozloze přibližně 2000 m².

Menší »sestřička« už je pryč

Podnikateli Krejčířovi, který se proslavil, když utekl v roce 2005 policii při domovní prohlídce, patřila ve středočeských Černošicích ještě jedna vila. Ta se loni vydražila za 15,8 milionu korun. Prodeje Krejčířova majetku ale provázely problémy, jelikož se proti nim odvolávali právníci rodiny, a dražbu musel posvětit až soud.

VIDEO: Tajné video z vnitřku Krejčířovy vily. Kluci, co ho natočili, skončili v klepetech!