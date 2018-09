František, který je obviněný z dvou vražd: Když mě někdo naštve, tak nevím, co dělám

Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Před soudem nevypovídal, na policii uvedl, že zabíjel v opilosti, ze vzteku a msty. Rodina zavražděné žádá pro její dvě děti jako náhradu škody za nemajetkovou újmu půl milionu korun. Znalci pro něj navrhli detenci, pro společnost je podle jejich posudků nebezpečný. Líčení bude pokračovat 23. října, vyloučit nelze ani vynesení rozsudku.

"Co se týká přitěžujících okolností, tak zatím z toho vyplývá, že měl skutky spáchat z malicherných důvodů. Dále je zarážející, že to bylo brutálním způsobem," řekla dnes novinářům předsedkyně senátu Eva Drahotová. V prvním případě byl smrtící útok veden vůči subtilní ženě a ve druhém vůči muži, který ležel na podlaze. Policie hledá svědky vraždy v Prostějově: Kolem místa činu procházeli dva lidé, neznáte je?

Znalec z oboru psychologie Jiří Raboch dnes u soudu uvedl, že obžalovaný má snížený intelekt a trpí těžkou poruchou osobnosti s prvky agresivity a výbušnosti. "Struktura osobnosti je výrazně disharmonická," uvedl. Negativní přívlastky jeho osobnosti podle něj posiluje rozvíjející se závislost na alkoholu. Znalec se také obává, že vězení na jeho nápravu stačit nebude. "Pravděpodobnost resocializace v běžném výkonu trestu je málo pravděpodobná," řekl. Kvůli těžké poruše osobnosti by podle jeho názoru nepomohla ani případná léčba závislosti na alkoholu v civilním zařízení. I proto s kolegou navrhuje umístění do detence.

Bezdomovkyně zemřela loni 17. listopadu, vrah jí zasadil dvě rány do hrudníku nožem o délce 32 centimetrů, čepel měřila 19 centimetrů. Zasáhl i srdce a plíce, prvotní příčinou smrti byl šok z nadměrných krevních ztrát. "Smrti nebylo možné zabránit žádným způsobem. Obě rány byly smrtelné. Zemřela v průběhu několika málo minut," uvedl znalec Tomáš Adámek. Bezcitný vrah Ľubomír P. (33) umlátil dvě ženy. Odsedí si 21 let, třetí vraždu mu neprokázali

Obžalovaný na policii uvedl, že se na ženu zlobil, protože ho vyhodila ze stanu a nadávala mu. "Když mě někdo naštve, tak nevím, co dělám," uvedl. Byl opilý. Řekl, že se cítil "nabušený". Původně chtěl ženu zbít. Když viděl nůž na rohožce před stanem, tak si ho vzal a když žena vyšla, zasadil jí nejprve ránu do zad a druhou zpředu. Tělo ženy poté odtáhl za kotníky a hodil do jámy.

Druhá vražda se stala 1. prosince v objektu známém jako olejárna v areálu bývalého nádraží. Obžalovaný byl opilý a chtěl se pomstít za kamaráda jinému muži. "Kdyby byl na místě ten kluk, tak bych si podal jeho, tak to odskákal Pražák," řekl Havel policii. Oběti zasadil cihlami několik silných úderů do hlavy a způsobil mnohočetné zlomeniny. Prvotní příčinou smrti bylo podle spisu udušení v důsledku vdechnutí krve. Po útoku Havel odešel, aniž se staral, zda zbitý žije. Dvě vraždy během 14 dnů! Ženu hodil do studny, muži rozbil hlavu cihlou. Podezřelým je František (22)

Havel už byl souzen za krádeže a výtržnictví. Jeho bývalá družka ale uvedla, že ji při rozchodu škrtil, na správcovou ubytovny vytáhl nůž. Další svědek tvrdil, že Havel se pokusil zapálit karavan, v němž byli muži, s nimiž byl ve sporu. Než na vůz hodil zapálený hadr, zajistil u něj kliku, aby nemohli ven. Nikomu se nic nestalo.