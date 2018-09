Dostal miliony za neplatný los. Než na to přišli, peníze utratil

Trestnímu stíhání pro podvod čelí britský stavitel Edward Putman (53). Los, na který už v březnu 2009 vyhrál 2,5 milionu liber, je údajně falešný. Jenže značnou část peněz už Putman dávno utratil, a to za dvě rezidence a flotilu luxusních automobilů.

Stačilo jen vybrat správná čísla – 6, 9, 20, 21, 31 a 34. A vsadit si na ně v britské Národní loterii. Když Putman s výherním losem přišel do loterijní společnosti Camelot, její ředitelka Dianne Thompson schválila vyplacení výhry, která činí v přepočtu 72 000 000 korun. Putman peníze shrábnul. A rozhodně si je nehodlal uložit na horší časy.

Nehodlal šetřit na stáří

Během následujících let si šťastný výherce pořídil dva luxusní domy na historickém předměstí Londýna. Jeden stál v přepočtu 11 milionů korun, druhý ještě o šest milionů víc. Volný prostor před jeho domem zaplnily desítky aut. Dlouhých šest let si žil v klidu a v přepychu. Jenže v roce 2015 přišlo Oddělení závažných podvodů Policie pro hrabství Hertfordshire s podezřením, že jeho výherní los nebyl tak docela pravý. A od té doby se nad hlavou nešťastného výherce s multimilionovým kontem začaly vznášet temné mraky.

Recept na výhru je tajný

Jak se ukázalo, los byl poškozený. Někdo si pohrál s jeho čárovým kódem. Samotný mechanismus údajného podvodu si vyšetřovatelé zatím nechávají pro sebe. Obžaloba však má za to, že k vyplacení peněz skutečně došlo neoprávněně. Putman skončil za katrem s obžalobou z podvodu. Složit kauci pro něj samozřejmě nepředstavovalo problém, ale tím jeho problémy zdaleka nekončí. Zdá se, že bude hůř. A brzy.

V nejhorším budou chtít peníze zpět

Jediný, kdo si vyplacení výhry zatím odskákal, je společnost organizující loterii. Dostala pokutu tři miliony liber a s ostudou se omlouvala veřejnosti za závažné nedostatky, jejichž vinou došlo k nesrovnalostem při výplatách výher. Sám Putman by v krajním případě mohl skončit za katrem až na 10 let. Součástí trestu by v případě jeho odsouzení nejspíš byla také povinnost vrátit výhru v plné výši loterijní společnosti. Dojde k tomu někdy? Když muž v roce 2009 peníze získal, požádal tisk o soukromí. Zdá se ale, že nyní se již publicitě nevyhne.