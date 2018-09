Už devět měsíců je Češka Tereza H. (22) ve vězení v Pákistánu. Terezin zdravotní stav se zlepšuje a jak je vidět i na nejnovějším videu, opět pohazuje vlasy, jako by ji nic na světě netrápilo. I soudní jednání začínají konečně nabírat spád - tentokrát vypovídal jeden ze svědků.

Terezu H. zatkli celníci na letišti v Láhauru 10. ledna s kufrem plným heroinu. Po devíti měsících, které dvaadvacetiletá Češka v místním vězení strávila, ovšem není o moc blíž k rozsudku. Ačkoliv to vypadá, že věčnému odročování jednání bez posunu je konec, ani tak to nevypadá, že by došlo k výraznějšímu pokroku.

"Vypovídal svědek, který zatýkal spoluobžalovaného Shoaiba. Další dva svědky zbývá stále vyslechnout. Zaměstnankyně celníků, která byla ten den u zadržení české občanky na letišti v Láhaur, byla přítomna, státní zástupce však k její výpovědi v pondělí nesvolil," řekla k pondělnímu jednání mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Jednání bylo odročeno na 12. září, kdy by měli být vyslechnuti další svědci. Oproti minulým týdnům se tak výrazněji posunul pouze Terezin zdravotní stav. "Slečna TH je na tom po zdravotní stránce dobře, ustupuje i její alergie, na kterou si dříve stěžovala," doplnila Lagronová.

I podle videa Lahore News je mladé Češce už lépe, v záběrech se sice skrývá za slunečními brýlemi, už ale opět pohazuje hřívou, jako by zrovna nepřicházela k soudu, který bude rozhodovat o její budoucnosti.