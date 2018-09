Hostinský v Písku bodl Martina do hlavy, hrudníku i břicha: Za brutální vraždu si odsedí 12 let

Roman Plechšmíd (39) si odpyká 12 let vězení za to, že v chatové osadě u Písku ubodal po myslivecké zábavě hosta své restaurace Martina M. (†38). Trest za vraždu mu v úterý potvrdil pražský vrchní soud, který odvolání hostinského vyhověl pouze v tom, že jej přeřadil do mírnějšího typu věznice. Matce zavražděného a jeho nezletilé dceři musí Plechšmíd vyplatit 600.000 a 150.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy.

„Uložený trest je citelný, ale nikoliv nepřiměřeně přísný,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Incident se stal letos 7. ledna v osadě Vojníkov dvě hodiny po půlnoci, když se účastníci zábavy Poslední leč rozcházeli domů. Plechšmíd se tehdy před restaurací dostal do slovního a následně i fyzického konfliktu se svým vrstevníkem Martinem M. Z kapsy vytáhl zavírací nůž a soka pětkrát bodl do hlavy, hrudníku a břicha. Jedna rána zasáhla srdce a napadený muž na místě zemřel.

Devětatřicetiletý Plechšmíd se hájil tím, že konflikt vznikl už v interiéru restaurace, kde ho údajně Martin zasypal silnými ranami do hlavy. Nikdo ze svědků však nic takového neviděl, dění uvnitř podle soudců popisovali jako „standardní průběh zábavy podobného typu“. Následný kontakt hostinského s hostem venku zaznamenali spíše jako pošťuchování nebo strkání, trval prý velmi krátce.

Hostinský tvrdil, že jeho počínání před restaurací bylo pouhou obranou, nožem údajně jen švihal před sebou. Vyvrátil to ale jak lékařský, tak mechanoskopický posudek. Všechny rány do těla totiž útočník vedl kolmo a do hrudníku bodl svou oběť velkou silou.

„O nutné obraně nemůže být řeč z důvodu zcela zjevné nepřiměřenosti útoku obžalovaného,“ uvedl soudce. „Obžalovaný zaútočil po banální slovní a fyzické rozepři za situace, kdy poškozený takovýto útok nečekal. Obžalovaný musel počítat s tím, že nožem zasáhne životně důležité orgány,“ poznamenal.

„Strašně mě to mrzí, lituju toho každý den. Měl jsem strach a bránil jsem se. Chtěl bych se ještě jednou omluvit všem pozůstalým,“ řekl Plechšmíd soudu.

Muži, který měl už v minulosti konflikty se zákonem, hrozilo až 18 let vězení. Soudy ale zohlednily mimo jiné to, že na vzniku rozepře měl podíl i zavražděný muž. „Dosud nebyl ve výkonu trestu a jednalo se o situační záležitost,“ zdůvodnil soudce Zelenka, proč odvolací senát změnil původní rozhodnutí krajského soudu o umístění Plechšmída do věznice se zvýšenou ostrahou.