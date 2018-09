Masová vražda v přímém přenosu: Shodili si Američané Dvojčata sami?

Mocné věže se hroutí k zemi jako domečky z karet. Tajné služby shromažďují veškeré informace, ale FBI neřekne nic. Mohutné letadlo se po nárazu skoro vypaří, zachovají se však pasy některých únosců. Akciové trhy šílí. Mnozí zchudnou, jiní ale investují chytře, jako by vše očekávali.

Celý svět bez dechu sledoval chvíli, když dvojice Boeingů 767 narazila před 17 lety do věží Světového obchodního centra v New Yorku. Identita útočníků je dnes dobře známa. Stejně tak příběhy mnohých z bezmála 3000 lidí, kteří se toho večera nevrátili domů. Jenže co když to všechno bylo jinak? Přinášíme tři teorie spiknutí o tom, proč spadla newyorská Dvojčata. Která z nich je nejšílenější?