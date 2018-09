Skandál pohřebáků: Tělo nechali v autě, odešli na festival!

„Jsou naprosto bez respektu. Takhle byste se nechovali ani ke psovi, to, co nedokážu pochopit, je, že ji nechali ve voze, zatímco šli na festival,“ řekla pro The Norhtern Daily Leader Dianne Chappell, dcera zesnulé Judith Newman.

Shirley a Terry Goater, ředitelé pohřební služby, tělo Judith Newman vyzvedli v pečovatelském domě a přes noc ho nechali ve voze. Tehdy však ve voze bylo ještě zapnuté chlazení. Druhý den se však dvojice vydala na populární Pomerančový festival a tělo zesnulé seniorky nechali ještě ve voze. Ovšem dvojice předtím, než se vydala slavit, vypnula v dodávce chlazení. Tělo tam leželo dalších několik hodin.

Manželé si však stojí za tím, že neudělali nic špatného. „Měli jsme plány na sobotu, tak jsme odešli a nechali ji v autě a poté, co jsme se vrátili domů, o čtyři hodiny později, jsme pokračovali do márnice. Klimatizace byla v pořádku, když jsme odešli a je povoleno zanechat tělo osm hodin bez chlazení,“ řekla Goater pro Metro.uk. Rodina je však pobouřena a manželé po incidentu odešli do důchodu.