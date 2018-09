Utajená operace na záchranu pohřešované Maddie! Kriminalisté odletěli na místo zmizení

Maddie McCann zmizela před více než 10 lety. Její rodiče věří, že je stále naživu, a zdá se, že ani kriminalisté neztrácí naději. Vyšetřovatelé totiž stále provádí tajné cesty do Portugalska, kde dívka zmizela.

Detektivové zakoupili v loňském roce pět zpátečních letů, za účelem vyšetřování případu ztracené Maddie. Celkově bylo na tyto cesty využito 1 240 liber (36 580 Kč). Dalších 891 Liber (26 284 Kč) se spotřebovalo na ubytování a další poplatky.

Navzdory dotazům veřejnosti, proč se policie stále tímto případem zabývá, zmiňované cesty mohou ukazovat na klíčové vodítko. Rodiče zmizelé dívenky, Kate, 50, a Gerry, 49, věří, že jejich dcera je stále naživu.

Maddie, jíž by dnes bylo 15 let, zmizela na dovolené z apartmánu v Praia da Luz v Portugalsku roku 2007. Rodiče ji společně s dvouletými sourozenci, dvojčaty, zanechali v přízemním bytu, mezitím, co šli na večeři s přáteli. Když se vrátili, dívka byla pryč.

Přítel McCannových další den sdělil, že viděl muže, jak uprostřed noci odnáší malé dítě. Hranice i veškerá letiště byla ihned informována a uvedena do stavu pohotovosti.

Španělská policie zprvu uvedla, že dívka již může být mrtvá, a v září 2007 odložili vyšetřování na neurčito. Roku 2011 byl na žádost tehdejší ministryně vnitra, Theresy May, případ znovu otevřen.

V roce 2012 Scotland Yard kontaktovala portugalskou policii a vyzvala ji ke znovuotevření případu. Žádost však zůstala bez odezvy. V červenci 2013 našla Scotland Yard 38 lidí ochotných spolupracovat a zahájila nové vyšetřování. V říjnu téhož roku obnovila případ i portugalská policie.

2015 byl omezen počet britských policistů podílejících se na vyšetřování, jehož cena dosáhla výše 10 mil. liber (295 mil. Kč). Theresa May investovala dalších 95 000 liber (2 802 500 Kč) na dalších 6 měsíců vyšetřování a 2017 se prodloužilo další rok díky částce 85 000 liber (2 507 500 Kč).

V březnu roku 2018 otevřelo ministerstvo vnitra nový fond pro financování Madeleinina případu. Částka má být ve výši 150 000 liber (4 425 000 Kč).