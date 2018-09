Opilá žena (29) „zkameněla“ v budějovické restauraci: Nadýchala 4 promile!

Kurióźní výjev se naskytl lidem v pátek 7. září na zahrádce na českobudějovické Husově třídě. Strážníky přivolal znepokojený personál. Zákaznice se totiž delší dobu nepohnula ani o milimetr.

„Nemohla mluvit, protože zkameněla po alkoholu. Nadýchala totiž čtyři promile. Hlídka ji odvezla do protialkoholní záchytné stanice," popsala strážnice Věra Školková. Tam hned věděli co a jak. Byla to jejich pravidelná „klientka". Jen loni tam skončila pětkrát.