Fenku Eli našli svázanou pod mostem: Policie obvinila dva mladíky (15 a 18)!

Teprve 15 a 18 let je dvěma údajným tyranům, které policie podezřívá z toho, že svázali drátem fenku Eli a hodili ji pod most, kde čekala na několik dní na smrt. Policie už je obvinila a žádá pro ně vazbu.

Příběh fenky německého vlčáka, která dostala od zachránců jméno Elizabeth, šokoval slovenskou i českou veřejnost. Fenka svázaná do kozelce drátem ležela minimálně čtyři dny pod mostem v Sokoľanech u Košic, než si jí všiml náhodný kolemjdoucí a zalarmoval pomoc. Veterináři záhy zjistili, že si za svůj krátký život vytrpěla neskutečná zvěrstva. Kromě otevřených ran od drátu na nohách a čumáku měla i řadu zhojených po celém těle. Navíc bylo znát, že za sebou měla i několik vrhů štěňat.

Slovenské policii se následně podařilo téměř nemožné! Po necelých třech týdnech vyšetřovatelé oznámili, že se podařilo vypátrat dva pachatele. Podle TV JOJ v tom sehrála významnou roli nejmenovaná paní, která přesvědčila svědky, aby vypovídali.

„Vynikající práce vyšetřovatele a dalších lidí se postarala o to, že mohl obvinit chlapce ve věku 18 a 15 let z týrání zvířat. Policie chce, aby tyto osoby byly během dalšího vyšetřování ve vazbě. O tom, jestli to tak bude, rozhodne soudce,“ pochlubila se policie na Facebooku.

Policie zároveň potvrdila, že fenka trpěla pod mostem velmi dlouhou dobu. „Obviněné osoby v přesně nezjištěné době, minimálně od 16. 08. 2018 do 20. 08. 2018, v katastru obce Sokoľany (okr. Košice okolí) společným jednáním týrali zvlášť krutým a surovým způsobem psa - fenu německého ovčáka, a to tak, že jí svázali končetiny a tlamu, čímž jí znemožnily pohyb a přijímání potravy a tekutin, a následně ji shodili do kanalizační šachty, čímž feně způsobily dehydrataci a otevřené rány na různých částech těla," uzavřela.