Patrik (26) je 2 měsíce nezvěstný: Utopili ho kamarádi, myslí si zoufalá máma

Už dva měsíce nemá žádné zprávy o svém synovi Patrikovi (26) a obává se nejhoršího. Zoufalá Iveta (48) si myslí, že ho utopili kamarádi. Ráda by se dozvěděla pravdu, aby ho alespoň mohla pohřbít.

Patrik se v dubnu vrátil na Slovensko z Anglie, kde měl problémy se zákonem. Máma doufala, že se ve vlasti usadí a dá se na lepší cestu. „Můj syn nebyl žádný svatoušek, přesto jsme si byli blízcí. O všem jsem věděla, doma měl vždy podporu a dveře otevřené. Nikdy se nestalo, že by se mi neozval více než dva týdny,“ vysvětlila Iveta z obce Veľké Ripňany slovenskému deníku Nový Čas.

V půli července ale mladík náhle zmizel. „Někam odešel s kamarády a už se nevrátil. Soused ho ještě čekal až do desáté večer, protože byli dohodnutí, že přijde na večeři. Patrik se však už neukázal,“ popsala matka. Ztracená Valerie (6) je stále k nenalezení: Policisté ji hledali už i v zahraničí

Iveta zalarmovala policii a po synovi začala pátrat i na vlastní pěst. Vše ale nasvědčuje tomu, že její syn už není mezi živými... „Jeho kamarádi mi řekli, abych ho nehledala, že je odklizený. A že bych si měla vydechnout, protože to byl příživník,“ uvedla.

„Telefonoval mi jeden z údajných svědků, že mého syna při nádrži Mara zbili, svlékli donaha a hodili do vody s tím, že mu přivázali na nohy závaží. Byla jsem tam a našla jsem synovu ponožku. Proč neřeknou, co se stalo, kde je? Vím, že je mrtvý, ale chci ho aspoň pohřbít,“ pláče zoufalá žena. Tragédie na Rokycansku: Dva kamarádi vyrazili do skal, domů se vrátí jen jeden

Policie po jejím synovi intenzivně pátrá. „Byly vyžádány vysvětlení od více osob z Veľkých Ripňan a jiných obcí, se kterými byl nezvěstný v minulosti v kontaktu. Policie provedla další pátrací akci v místech, kde ho naposledy viděli, přičemž použili speciálně cvičeného psa na vyhledávání mrtvol,“ uvedla nitranská policejní mluvčí Renáta Čuháková s tím, že zatím pátrání nemá žádné výsledky.

Iveta se ale obává, že by někdo mohl ublížit i jí, nebo její rodině. „Mám 13letou dceru, další syn pracuje v Nizozemsku, muž je po mozkové příhodě... Všichni máme strach, ale stále poslouchám řeči jeho kamarádů, že se do toho nemám plést a mám myslet na sebe a na rodinu,“ uzavřela vyděšeně.