Boháč Bohumil D. (†32) z vrtulníku smrti: Hrál si na Bohúša z Kurvahošigutntág!

Blesk mluvil s několika lidmi, kteří zesnulého Bohumila D., s nímž před třemi dny zemřeli v kokpitu vrtulníku tři Thajci, znali. Mladý podnikatel s nimi prý dojednával milionové obchody, pak se chtěli po firemní oslavě proletět. Bohužel stroj se s nimi zřítil... Bohumil spojil svůj život s obcí Šťáhlavy na Plzeňsku, kde na něj však někteří nevzpomínají zrovna v dobrém. „Když si tu postavil heliport a lítal nám tu nad hlavou, hodně lidem to vadilo,“ řekla Blesku žena z malé obce, kde prý nyní bydlí Bohumilovi rodiče.

Oslava a závod s Lamborghini země-vzduch?! Co předcházelo pádu vrtulníku? Pilot (†32) a kamarád Kajínka pil sousedům krev

Naopak s úsměvem prý všichni vzpomínají na podnikatelovu oslavu třicátých narozenin ze září 2016. „On je Bohumil a hrál si na Bohouška z Kurvahošigutntag,“ prozradila sousedka. Jak to celé vypadalo? Prý přesně jako v legendárním filmu. „Pamatuji si, jak si objednal pouťové labutě. Pak se tady s přáteli točili dokola a měli z toho srandu,“ povídala žena ze Šťáhlav. Jako herec Polívka ve filmu, tak i Bohumil ze Šťáhlav si pořídil bílého koně nebo kozu. Stejně tak během oslavy hupsnul do bazénu, kde byla obarvená voda na zeleno... Přesně jako v kultovním filmu z roku 1992.

Podle informací Blesku ale nezůstalo jen u oslavy a roli „Bohúša“ si přenesl do běžného života. „Vím, že měl dvě ženy. Dokonce se jedna z nich jmenuje Irenka,“ tvrdí muž, jehož identitu Blesk zná a který se prý s boháčem dlouhou dobu kamarádil. Podle něj byl ke svým přátelům velkorysý. „Legendární byly výlety do Prahy, kde byl schopný nechat za alkohol a děvčata třeba i půl milionu za večer,“ tvrdí jeho kamarád.

Bohumil si dokonce koupil zámek ve Šťáhlavech. Přesněji tedy jeho Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje. Podle kamaráda ho chtěl opravit a bydlet v něm. „Říkal, že do jednoho křídla si nastěhuje Irenku a do dalšího tu druhou ženu,“ vyprávěl jeho blízký, podle něhož pilot vedl bohémský život. To ostatně potvrzuje i žena z obce a přidává příhodu. „Jednou sem přišel, rozhodil štosy bankovek a křičel: ‚Všechny si vás koupím,‘ líčí sousedka.

Ve zříceném vrtulníku v Plzni zemřela zahraniční delegace: Thajci zde chtěli investovat

Stroj si koupil v červenci

Komisaři z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) začali s průzkumem trosek motoru a kabiny pilota. „Zároveň sháníme dokumentaci k vrtulníku, který si majitel koupil v červenci tohoto roku někde v Itálii,“ řekl Blesku Josef Bejdák, šéf vyšetřovací komise. Šetření bude podle něj trvat minimálně do konce roku.,

Stížnosti na manévry vrtulníku obdržel v minulosti Úřad pro civilní letectví. Mluvčí úřadu Vítězslav Hezký Blesku uvedl, jak je řešil: „Částečně tam byly pokuty a částečně tam byly nějaké další sankce. Detaily komentovat v tuto chvíli nemohu.“

VIDEO: Na průmyslovou halu v Plzni spadl vrtulník.