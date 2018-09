Adamova (†14) smrt v libereckém bazénu nemá viníka: Souzený plavčík je nevinný

Okresní soud v Liberci v pátek zprostil obžaloby bývalého plavčíka městského bazénu v Liberci, jemuž za usmrcení z nevědomé nedbalosti hrozilo 6 let. Obžalován byl v souvislosti s úmrtím čtrnáctiletého Adama ze září 2016.

Adam i jeho kamarádi se několikrát potopili k mřížce, aby zjistili, co za ní je. Snažili se ji vytrhnout rukama i vykopnout, což se Adamovi nakonec podařilo. Tah v sací rouře ho ale vtáhl dovnitř a chlapec se utopil.

Smrt Adama (†14) v Liberci: Kluci si do bazénu měli přinést šroubovák!

"Chtěli jsme prozkoumat, co v té díře je. Potápěli jsme se k ní a zkoušeli mřížku na ní vyndat rukama, ale to nešlo. Tak jsme se to snažili vykopnout,“ popsal podle iDnesu u soudu jeden z Adamových kamarádů. Tuto výpověď popřeli další chlapci, kteří osudný den byli v bazénu také.

Obžaloba vinila čtyřiadvacetiletého muže z toho, že se nevěnoval dostatečně dění u vodní atrakce, což bylo v rozporu s jeho pracovní smlouvou. Obžalovaný vinu na smrti chlapce odmítl. Podle soudu počínání, které mu je kladeno za vinu, není trestným činem a plavčíka, kterému hrozilo až šest let ve vězení, zprostil viny.

Vinu totiž před soudem rozporoval i znalec v oboru sportu, sportovních zařízení a bezpečnosti a ochrany zdraví v bazénech a akvaparcích Zbyněk Kovářů. "Nebylo v jeho silách to všechno uhlídat. Člověk zvládne pohled jedním směrem a pak maximálně periferně jeden monitor, ale ne pět,“ uvedl. Plavčík totiž sledoval dění na monitoru, který byl rozdělen na pět částí. Podle znalce navíc nebyl dostatečně proškolen - místo povinných 70 hodin praxe absolvoval pouze třídenní školení.