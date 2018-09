Milence v Adršpachu znesvětil vandal: Kvůli sovětské okupaci

V Adršpašských skalách na Náchodsku někdo poškodil jeden z nejznámějších skalních útvarů zvaný Milenci. Neznámý pachatel tam bílou barvou napsal: „21. srpen FŮJ“ . Výstup na skalní útvar zvládnou jen zkušení horolezci. Případem se zabývá policie. ČTK to řekla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Nápis ve výšce asi 60 metrů má na výšku asi 1,5 metru a na šířku okolo pěti metrů.

„Výsledný nápis je na majetku podléhajícímu ochraně podle zvláštního předpisu a jeho zhotovení vykazuje znaky spáchání protiprávního jednání. Podle výše způsobené škody může jít buď o přestupek proti majetku, nebo o přečin poškození cizí věci s trestní sazbou až do tří let odnětí svobody,“ řekla ČTK Prachařová. Podle ní se nápis objevil zřejmě okolo 21. srpna, na kteréžto datum letos připadlo 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. „Nápis vznikl v místě, kde už podobný nápis jednou vznikl, a to v roce 1969. Vypadá jako ten původní,“ řekla Prachařová.

Národní přírodní rezervace Adršpašské skály je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou největším celistvým skalním městem v České republice. Mezi turisty jsou známé některé skalní útvary, například Milenci či Starosta a Starostová.

Psát šlo špatně, mazat ještě hůř

Lezec, publicista a autor průvodců Pavel Lisák v knize Vysoká hra uvedl, že původní nápis na Milencích se objevil přesně rok po okupaci 21. srpna 1969 a namalovali ho dva náchodští horolezci. Podle pamětníků trvalo několik dní, než se Veřejné bezpečnosti podařilo nápis „21. srpen FŮJ“ odstranit. Nikdo z oslovených horolezců se k odstranění zpočátku neměl. „Pár dní to tam bylo. Pak tam nakonec někoho vyhnali. Snad nějakýho študáka – řekli mu, že když to nezamaže, tak ho vyhodí ze školy,“ uvedl František Jaroš v rozhovoru na webu www.emontana.cz.

Poničením skal se zabývají také jičínští policisté. V Prachovských skalách na Jičínsku v přesně nezjištěné době neznámý pachatel posprejoval skály na dvou místech. Podle správy majetku rodiny Schliků, kterým skály patří, vandal způsobil nevyčíslitelnou škodu. Tam policie poškození skal vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za což provinilci v případě dopadení a prokázání viny hrozí až tři roky vězení.