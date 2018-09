Aneta (26) utopila vlastní dcerku: Učitelce hrozí doživotí

Svůj život chtěla Aneta P. (23) zasvětit výchově a vzdělávání dětí s poruchami učení a chování. Dříve, než se tahle nadějná studentka speciální pedagogiky mohla ujmout své vysněné profese, její naděje se obrátily v prach. V Polsku, odkud pochází a kde žije, se totiž momentálně nejspíš nenajde rodič, který by jí svěřil dítě. Může za to fakt, že to svoje nejspíš zabila.