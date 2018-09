Modelka a finalistka Miss Erotika pořezala dvě ženy v obličeji: Soud jí přidal další tři roky k trestu!

Výbušná modelka Sarah Ch. (24) si již třetím měsícem ve vězení odpykává pětiapůlletý trest, který jí Okresní soud v Ostravě vyměřil za napadení dívky na diskotéce. Ovšem v jejím případě soud zasedl tento týden znovu a k pětiletému trestu modelce přidal další tři roky, a to za porušení podmínky - podobně totiž ublížila i další ženě. Ambiciózní modelka tak stráví osm a půl roku za mřížemi!

Ambiciózní Sarah Ch. (24) toužila po módních molech a světlech reflektorů. Místo toho však oblékla vězeňský mundúr. V roce 2014 se vysoká blondýna s mírami 94-74-94 vypravila do baru, kde se dostala do konfliktu s jinou dívkou a pořezala ji sklenicí obličej.

Za to jí podle Moravskoslezského deníku Okresní soud v Ostravě vyměřil tři roky ve vězení s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu čtyř let. Ovšem netrvalo dlouho a výbušná Sarah podmínku porušila. O dva roky později se totiž vypravila na diskotéku v Orlové, kde sklenicí na víno pořezala obličej nebohé Denise. „Tančila jsem taneční styl Shuffle od Michela Jacksona. Na parketě byla tlačenice. Najednou mě někdo zatáhl za vlasy a na obličeji mi přistála sklenice. Všude byla krev,“ řekla tedy soudu dívka. „Je mi to líto,“ uvedla při zahájení líčení Sarah.

Modelka a finalistka Miss Erotika jde do vězení: Dívce (17) rozbila o obličej sklenici, dostala 5,5 roku!

„Klientku celá věc mrzí. K činu došlo za určitého emočního vypětí a stresu, kdy došlo k neshodám mezi dvěma mladými ženami. U soudu nechceme docílit zproštění klientky, jelikož se částečně doznala, ale trestu pod sazbou, aby obžalovaná nemusela jít do výkonu trestu, kam určitě nepatří,“ řekla obhájkyně Sarah Jarmila Lipnická Pešlová. Ovšem u soudu tehdy promluvil i znalec z oboru lékařství.

„Poškozená utrpěla tříštivou zlomeninu horní čelisti a tržnou ránu, co svědčí o působení většího násilí,“ řekl znalec Marek Dokoupil. Soud jí tedy tehdy vyměřil pět a půl roku ve vězení. Výbušná modelka si již trest třetím měsícem odpykává. Tento týden Okresní soud v Ostravě zasedl v její věci znovu a k modelce nebyl shovívavý. Senát Sarah porušení podmínky neodpustil, a tak jí k pětiapůlletému trestu přibyly další tři roky.

VIDEO: Divokou kočku Sarah (23) čeká vězení: Rozbila dívce o obličej sklenici, dostala 5,5 roku!