Ve zříceném vrtulníku v Plzni zemřela zahraniční delegace: Thajci zde chtěli investovat

Ve středu odpoledne došlo v průmyslové zóně Borské pole v Plzni k obrovské tragédii, při které přišli o život čtyři lidé. Střechou výrobní haly tam propadl vrtulník. Čtyřčlenná posádka letounu ani přes snahu záchranářů nepřežila.

„Včera došlo k velké tragédii, měli jsme ve firmě zahraniční delegaci, se kterou jsme dojednávali významný obchod. Bohužel následně došlo k nehodě. Víme, že jednou osobou byl pan D. a tři lidé z té delegace. Je to pro nás velká ztráta, protože pan D. byl oblíben mezi zaměstnanci a mezi lidmi, takže pro nás je to nepříjemná těžká situace,“ řekl FTV Prima Roman Binder, mediální zástupce firmy, které vrtulník patřil.

Vrtulník krátce před pádem zachytil na video i náhodný svědek. Záběry na svém Twitteru zveřejnil Pavel Jursík, kamarád autora.

K videu se Primě Binder vyjádřil také: „V tuto chvíli nevíme, kdo ten vrtulník pilotoval. Pokud to byl pan D., tak ten byl zkušeným pilotem, měl nalétáno velké množství hodin, věděl, jak se vrtulník chová. Na videu na Twitteru šlo o standardní manévr při startu z heliportu firmy, který je k tomu určen,“ uvedl.

„Podle prvotních informací od svědků nehody vrtulník nejprve pomalu letěl nad jinou výrobní halou, kde se téměř zastavil, a pak vrávoravě pokračoval v letu, než se zřítil na halu zinkovny,“ informovala ve středu reportérka České televize. „Viděla jsem, jak to spadlo. Ten vrtulník proletěl střechou,“ řekla pro Blesk svědkyně. Příčina nehody se stále vyšetřuje. Vrak vrtulníku již hasiči vyprostili z konstrukce střechy. „Převezou ho do hangáru ústavu, kde ho budou podrobně zkoumat odborníci,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Vrtulník měl pilotovat majitel aviatické firmy Bohumil D., dlouholetý kamarád Jiřího Kajínka. Bohumil D. se v roce 2015 »proslavil« jízdou v růžové limuzíně po Karlově mostě. „Teď jsem se to dozvěděl. Je to hodně smutný, je mi to moc líto. Vůbec ale nevím, co se tam stalo. Poznal jsem ho jako strašně schopného člověka. Byl to velký optimista, moc příjemný člověk. Byl hodně velkorysý a hodně pracovitý a uměl si užívat života. Opravdu schopný člověk,“ řekl Jiří Kajínek o svém kamarádovi.

Zdá se, že tragédie vrtulníku byla vyústěním dlouhodobých problémů. „Mohu sdělit, že ve smyslu provozu tohoto konkrétního vrtulníku, jsme v minulosti obdrželi několik podnětů, kterými jsme se zabývali,“ sdělil Blesku Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní letectví. Výsledky šetření odmítl komentovat. V zápisu z jednání ze zastupitelstva obce z 24. června 2015, které stížnosti mnohokrát řešilo, se píše: „Obec je ve spolupráci s panem Kokoškou z Krajského úřadu, který se informoval o problému na Úřadem pro civilní letectví, stejně jako pan starosta. I když se ptali oba na stejnou věc, každý byl odkázaný jinam. Za 20 minut se ozval pan D., že ho přátelé z civilního letectví volali, že mu děláme problémy.“

