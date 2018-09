Školačku unesl násilník posedlý koncem světa. Devět měsíců ji věznil a znásilňoval

Abby Hernandez bylo teprve čtrnáct let, když nuceně strávila tři čtvrtě roku zamčená ve zvukotěsném průmyslovém kontejneru. Nyní ve svých devatenácti detailně vylíčila své tehdejší utrpení. Její únosce, Nathaniel Kibby (37), ji mučil a opakovaně znásilňoval. Ovládal ji pomocí elektrického obojku pro neposlušné psy.

Dívka z amerického města Conway se rozhodla, že světu detailně popíše, co všechno si musela prožít. Tehdy byla jen naivní mladá studentka. Bolely ji nohy, a když Kibby zastavil vedle ní a nabídl jí, že ji sveze, udělala osudovou chybu. Nastoupila do jeho auta. Kibby ji odvezl do svého domu na venkově. Tam ji držel devět měsíců, zamčenou ve zvukotěsném kontejneru. „Řekl mi: „Přemýšlím nad nějakou humánní alternativou, jak tě udržet potichu. Přemýšlím nad obojkem. Víš? Takovým, jaké nosí psi,“ popisovala hrůzné detaily Abby v rozhovoru pro americkou televizi ABC.

„Pamatuju si, že mi ho dal na krk a nutil mě, ať zkusím zakřičet. Pomalu jsem přidávala na hlase a pak mi ta věc dala šok. Řekl mi, že alespoň vím, jaké to je,“ popisovala Abby. Kibby přitom dívce nikdy neřekl své vlastní jméno. Nutil ji, aby ho oslovovala „mistře“. Vedle fyzického mučení se navíc nevyhýbal ani psychickému týrání. Například dívku strašil tím, že na dveře kontejneru připojil nástražné zařízení. Pokud ji někdo přijde zachránit, kontejner prý vzplane a ona zemře.

Na stěně v kontejneru byla přimontovaná i kamera, která vězeňkyni podle všeho neustále snímala. Dívčina situace se zdála být bezvýchodná. Potom, v červenci 2014, se Kibby z ničeho nic rozhodl, že ji nechá jít. Policie mu byla na stopě a on se obával, že mu detektivové již brzy zaťukají na dveře. Týden po propuštění mladé rukojmí se jeho strach naplnil. Nenáviděnou tvář svého věznitele uviděla mladá žena znovu až na jaře 2016 u soudu. Únosce si tehdy vyslechl verdikt, který mu přinese minimálně 45 let za mřížemi, a to za únos, sexuální napadení, vyhrožování a další trestné činy.

Očekával konec světa

Kibby byl milovníkem zbraní. Sám na dívku zbraň vytáhl několikrát. Poprvé to bylo při únosu a později několikrát v průběhu oněch hrůzných devíti měsíců. Zvrhlík navíc také věřil, že se blíží konec světa v podobě invaze oživlých mrtvol. Proto se také chtěl zbraněmi "zabezpečit" pro případ že by jeho dům napadly zombie. Za zdí věznice před nimi jistě bude v absolutním bezpečí.