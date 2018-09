Mostecké domy hrůzy: Slušní lidé utíkají z věžáku, kde zbili matku Martinu. Policie útočníka hledá

Pomočené chodby, podivné existence bloudící po domě a nepořádek. Tak to podle starousedlíků vypadá v mosteckém věžáku, kde byla o víkendu přepadena 40letá Martina. Matce dvou dětí vtrhl do bytu agresivní muž, který ji brutálně zbil a pořezal. Policie po něm pátrá.

Podle paní Martiny celý konflikt vznikl poté, co její důvěřivou dceru venku obtěžovali dva místní romští výrostci. Za svezení na skateboardu po ní požadovali hodinky. Když jim je odmítla dát, drzí kluci si přišli pro peníze až k její matce domů. Ta je vyhnala, a když se následně nedokázala domluvit s jejich rodinou, vše oznámila policii.

„Velice intenzivně jsme se tím zabývali. Do týdne jsme měli výslechy všech zúčastněných osob a došli jsme k závěru, že se jedná o přestupek,“ řekl Deníku zástupce šéfa mostecké policie Jindřich Bergmann. Martině poté někdo začal kreslit na dveře vulgární symboly a jednou zde dokonce objevila nápis »chcípni«. I když každý případ policii ohlásila, ta to opět vyhodnotila jako přestupek. Martina se probudila nahá a pořezaná ve vaně, do bytu v Mostě jí vtrhl agresivní muž

Konflikt vygradoval o prvním zářijovém víkendu. V sobotu někdo ženě zapálil rohožku před bytem a den na to byla brutálně napadena. Potetovaný agresor jí vtrhl do bytu a zmlátil ji tak, že skončila v bezvědomí a následně v nemocnici. „Praštil mě do týla, já jsem tady zůstala ležet. Pak mi zkroutil ruku a praštil mě do spánku,“ líčila Martina Z. svůj hrůzný zážitek reportérům FTV Prima. „Dal mi pěstí a řekl, že mou dceru taky zná a že ji to čeká taky.“

Co se potom dělo, neví ani ona sama. Když se probudila, byla prý nahá. „Probudila jsem se ve vaně celá od krve. Na nohách a na hlavě jsem měla řezné rány. Hlavu mi museli zašít,“ popsala.

Napadením matky se začalo intenzivně zabývat 1. policejní oddělení, která má na starosti násilné trestné činy. Případ řeší jako pokus o těžké ublížení na zdraví a porušování domovní svobody. I když policisté věří, že násilníka se jim podaří vypátrat, matka už v domě hrůzy v sociálně vyloučené lokalitě bydlet nechce. „Chci prodat byt a odstěhovat se pryč. Jedině tak ochráním své děti,“ vysvětlila Deníku. Žralok zabil českého tátu (†42) dvou dětí. Matka se s nimi z Egypta vrátila utajeně

Starousedlíci o věžácích za úřadem práce mluví jako o »novém Chanově«. Noví nájemníci tu močí po chodbách, v domech se schází narkomani a slušní lidé se sem už nestěhují. Přibývá jen těch problémových, kteří ztrpčují život těm, kteří tu bydlí celý svůj život. Vše prý začalo přibližně před dvěma lety a podle primátora za to může privatizace. „Město nešťastně zprivatizovalo veškerý bytový fond, a ztratilo tak možnost ovlivňovat skladbu obyvatel v bytových domech. To nahrává realitním kancelářím a spekulantům, kteří nám do Mostu stěhují lidi z celé republiky,“ řekl listu Jan Paparega.