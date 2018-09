Milenka amerického „Neffa Nováka“: „Rád mě škrtil. Choval se jako divoké zvíře“

Bývalá partnerka amerického „Neffa Nováka“ chtěla zůstat anonymní. V rozhovoru pro Radar Online sdělila, že s Wattsem měla poměr během května a června letošního roku. Poznat se měli na internetové seznamce Tinder. Zprvu prý netušila, že Chris měl manželku a děti. Po nějakém čase ale nabyla podezření, že není jedinou ženou, se kterou má její podivný milenec intimní poměr.

„Během aktu mi dával ruce na krk. Když teď vím, co je to za člověka, běhá mi mráz po zádech. Nemohu na to ani pomyslet,“ přiznala se žena. „Nic mi nepřišlo nijak zlověstné, až do doby, kdy se mě pokusil rdousit. To mě hrozně vyděsilo. Představoval si znásilnění. Byl velice perverzní,“ pokračovala. Chriss Watts se prý při sexu choval jako zvíře. Podle ženina mínění se v něm při sexu probouzela naprosto jiná osobnost.

„Nebyl to ten typ chlapa, který by se pomazlil a pak pustil film,“ prohlásila Wattsova milenka. Chris se s ní scházel poblíž jejího domova. To bylo přibližně 50 kilometrů od místa, kde bydlel s rodinou. Podle anglického Mirroru nyní vězeňští dozorci Wattse kontrolují každých 10 minut, protože mají vážné podezření, že by mohl spáchat sebevraždu. Z nešťastné lásky ke zmíněné ženě to ale nejspíš nebude.

Soudce ho šetřit nebude

U soudu by se Chris měl objevit znovu až 19. listopadu. Čelí obviněním z vraždy své těhotné manželky Shannan a jejich dvou dcer Belly (†4) a Celeste (†3). Soudce mu do očí řekl, že pokud bude shledán vinným, může čelit i výjimečnému trestu, což je v Coloradu poprava smrtící injekcí. Uděluje se jen zřídka, ovšem jeho alternativa není o mnoho lákavější. V tom případě totiž viník nemůže počítat s tím, že do konce života uvidí jiný svět, než je ten za mřížemi.