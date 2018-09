Žena (26) chtěla spáchat sebevraždu skokem z okna. Na poslední chvíli ji zachytil záchranář

Úmysl spáchat sebevraždu žena oznámila svým příbuzným. Přivolaní záchranáři a policisté ji nalezli na okenní římse, jak se chystá ke skoku. Přestože s nimi žena zprvu odmítala mluvit, po chvíli se záchranářům podařilo se ženou navázat kontakt. Pokoušeli se s ní komunikovat a její úmysl jí rozmluvit.

„V průběhu hovoru se ale žena pustila okenního rámu a odhodlala ke kroku do smrtící hloubky. Jeden ze zasahujících záchranářů, který byl od ženy asi 1,5 metru, ale bleskurychle zareagoval. Padající ženu v poslední chvíli zachytil za ruce,“ řekl mluvčí záchranné služby Ivo Novák. Ženu se pak záchranářům a policistům podařilo dostat do bezpečí v mezipatře domu. „Bez zjevných zranění byla pacientka nakonec transportována do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ uvedl Novák.