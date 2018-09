Martina K. týrala a sexuálně zneužívala vlastní dcery (3, 4) i další děti: Vymyslely si to, tvrdí.

Vyhodím tě z okna, nechám tě zabít, rozpářu tě nožem. Tak podle obžaloby vyhrožovala svým dvěma dcerkám (5 a 6) Martina K. (37) z Klatovska. Podle státní zástupkyně je v době, kdy s nimi pobývala v azylovém domě na Děčínsku, týrala a znásilňovala a sexuálně obtěžovala i děti spolubydlících. Od středy se za to zpovídá u soudu v Ústí.

Až k nevíře jsou detaily obžaloby, které u soudu zazněly. Žena měla své dcery, kterým v té době byly 3 a 4 roky, ale i dcery a syny spolubydlících osahávat, otírat se o ně, nutit je společně masturbovat a pouštět jim porno. Dcerám navíc sprostě nadávala, bila je a s jednou dokonce praštila o zeď. Obě jí byly odebrány, odborníci u nich diagnostikovali syndrom týraného dítěte.

Jednoduchá, podle svých slov částečně nesvéprávná žena vše popřela. „Já tady to těm dětem neudělala, co tady paní četla,“ reagovala na obžalobu. „Ty matky si to na mě vymyslely,“ dodala.

Hlavní líčení pokračuje do pátku.