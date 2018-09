Pašeračka Tereza: K soudu přišla se zdravotní rouškou. Je nemocná?

Dlouhých 8 měsíců trpí zadržená česká pašeračka Tereza H. za zdmi pákistánského kriminálu. Sužují ji zdravotní problémy a naděje, že by jednání mohlo konečně pokročit do finální fáze, zůstává zbožným přáním. Blondýna nadále zůstává v moci místních úřadů. Nad hlavou jí visí drakonický trest a vyústění vleklého soudního procesu je v nedohlednu.

K soudnímu jednání se Tereza tentokrát dostaví se zdravotnickou rouškou, což vzbuzuje obavy o její zdravotní stav. Rovněž její oděv je viditelně střízlivější. Nečekaně nenápadný vzhled doplňují vlasy, jejichž barvu Tereza změnila na oříškově hnědou. Zatímco kráčí soudní budovou v doprovodu těžce ozbrojených mužů zákona, její dřívější veselé rozpoložení se zdá být to tam. Je jasně patrné, že také na ni již dolehla tíha její situace.

Justiční soukolí se zadrhlo

Soudce Shahid Bashir působil zhruba před měsícem dojmem, že případ údajné české pašeračky Terety H. drží pevně v rukou a uzavře ho během několika týdnů. Proces s českou pašeračkou Terezou ovšem dál pokračuje. Po sobotním výslechu jednoho zaměstnance celní správy se dnes na svědecké lavici mělo vystřídat celníků hned několik. Tohle soudní jednání má přitom pořadové číslo vyšší než 30.

"Proběhlo soudní stání, při kterém byl vyslyšen člen celní správy. Soud se následně odročil na 10. září, při kterém by měli být vyslechnuti další dva členové celní správy a žena, která se v danou dobu nacházela na letišti," uvedla pro Blesk tisková mluvčí Ministerstva zahraničních věci Michaela Lagronová. Ke zdravotnímu stavu Terezy však nic nesdělila.

Kdo uteče, vyhraje?

Potíže s výslechy svědků provázejí Terezin proces takřka od počátku a nejspíš jen tak neskončí. K poslednímu soudnímu jednání dorazil pouze jeden ze dvou předvolaných mužů. „Měl být vyslechnut další svědek, ale omluvil se ze zdravotních důvodů,“ musela tehdy konstatovat mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová. Dalším celníkům se do jednací síně láhaurského soudu také dvakrát nechtělo. Bashir jim musel hrozit předvedením. Jiní svědci se sice dostavili dobrovolně, ale pro změnu odmítli vypovídat.

Doživotí zřejmě unikne

Tereza byla zadržena v lednu 2018 na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru. Mířila do Abú Zábí ve Spojených arabských emirátech. Celníci nalezli v jejím zavazadle devět kilogramů heroinu. Pákistán pašování drog kvalifikuje jako hrdelní zločin. Vzhledem k tomu, že tamní justice zpravidla cizince k smrti neodsuzuje, bude Terezin život pravděpodobně ušetřen. Podle některých zdrojů těsně unikne také doživotí, ale to jen díky tomu, že hmotnost převážené drogy nedosahuje 10 kilogramů. Očekávát mírný verdikt v této kauze přesto není na místě. Mladé ženě reálně hrozí 14 let vězení, což je trest, k jakému se české soudy uchylují jen u nejzávažnějších porušení zákona, nejčastěji v případech vražd. A odpyká si ho nejspíš v orientálním kriminále.

Cesta domů je jen zbožné přání

Pákistán a Česko nemají uzavřenou smlouvu o vydávání odsouzených občanů. Případné jednání o tom, zda by si Tereza nemohla odpykat trest ve své vlasti, kde by měla přece jen lepší podmínky než v drsném Pákistánu, by právě z z tohoto důvodu bylo krajně obtížné, ne-li nemožné. Domů se proto mladá Češka nejspíš jen tak nepodívá. Na první pohled je však patrné, že by tenhle vyčerpávající soudní maraton by však již určitě ráda uzavřela.